Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πρόσφατα το Ιράν ότι «ο χρόνος τελειώνει» και πως «αν δεν κινηθούν γρήγορα, δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς». Λίγες ώρες αργότερα, σύμφωνα με πακιστανικές πηγές, η Τεχεράνη απέστειλε μέσω του Πακιστάν στην Ουάσιγκτον μια αναθεωρημένη πρόταση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, πηγές στο Ισλαμαμπάντ επιβεβαίωσαν ότι η αναθεωρημένη προσφορά του Ιράν παραδόθηκε επισήμως στις ΗΠΑ μέσω διπλωματικών διαύλων. Η ίδια πηγή προειδοποίησε ότι ο χρόνος για τη διπλωματική διαδικασία «στενεύει επικίνδυνα».

Διπλωματικές διεργασίες σε κρίσιμο σημείο

Την ώρα που εντείνονται οι διεθνείς προσπάθειες για τον τερματισμό των συγκρούσεων, το Reuters μετέδωσε ότι η κίνηση της Τεχεράνης αποτελεί νέα πρωτοβουλία αποκλιμάκωσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Πακιστανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει σε «ιδιαίτερα ευαίσθητο στάδιο».

«Δεν μας έχει απομείνει πολύς χρόνος. Και οι δύο πλευρές αλλάζουν συνεχώς τους όρους και μετακινούν τους στόχους», ανέφερε χαρακτηριστικά η ίδια πηγή, υπογραμμίζοντας το εύθραυστο κλίμα των συνομιλιών.

Ενίσχυση της “διπλωματίας των παρασκηνίων”

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η λεγόμενη παρασκηνιακή διπλωματία έχει ενταθεί, με στόχο την εξεύρεση ειρηνικής λύσης στις συνεχιζόμενες συγκρούσεις της περιοχής. Ωστόσο, παραμένει ασαφές ποια στάση θα κρατήσουν οι εμπλεκόμενες πλευρές απέναντι στη νέα ιρανική πρόταση.

Η αυστηρή προειδοποίηση του Τραμπ

Το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, ο Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social νέο μήνυμα για το Ιράν, γράφοντας: «Ο χρόνος για το Ιράν τελειώνει. Πρέπει να κινηθούν γρήγορα, διαφορετικά δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Ο χρόνος είναι κρίσιμος». Η ανάρτηση θεωρήθηκε σαφές μήνυμα πίεσης προς την Τεχεράνη, τη στιγμή που οι διπλωματικές διεργασίες βρίσκονται σε οριακό σημείο.