Μαγικό και αξέχαστο ήταν το διήμερο για τον κόσμο της ΑΕΚ, που πανηγύρισε με την ψυχή του την κατάκτηση του πρωταθλήματος βιώνοντας στιγμές που θα κρατά ως φυλαχτό για όλη του τη ζωή.

Ανθρωποι κάθε ηλικίας κατέκλυσαν το Σαββατοκύριακο τη Νέα Φιλαδέλφεια για να γιορτάσουν, να τραγουδήσουν ακόμη και να συγκινηθούν πανηγυρίζοντας για την αγαπημένη τους ομάδα.

Προερχόμενοι από όλα τα μέρη της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που ταξίδεψαν ακόμα και από την Αμερική για να βρεθούν έστω και για λίγες ώρες στην πόλη που για εκείνους είναι κάτι σαν το κέντρο του κόσμου.

Μέρες τώρα η Νέα Φιλαδέλφεια είχε φορέσει τα γιορτινά της, ενώ την παραμονή του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και της φιέστας περίπου 20.000 οπαδοί παρακολούθησαν την ανοιχτή προπόνηση στην «Αγια-Σοφιά» αποθεώνοντας τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του.

Η εικόνα στις κερκίδες του γηπέδου θύμιζε περισσότερο αγώνα παρά προπόνηση κι ας έπεφτε ψιλόβροχο, με τους ποδοσφαιριστές να απολαμβάνουν τις στιγμές και να συμμετέχουν με τον δικό τους τρόπο.

Παράλληλα, εκτός γηπέδου η ΠΑΕ είχε ετοιμάσει διάφορες δράσεις κυρίως για τα μικρά παιδιά με τα οποία κάποια στιγμή έγινε ένα ο Μάριος Ηλιόπουλος τραγουδώντας τον ύμνο της ομάδας.

Το… κυρίως μενού βέβαια ήταν χθες. Με ξεχωριστές δράσεις, μουσικές, τραγούδι, αλλά και γιγαντοοθόνες στην πλατεία του Αετού για όσους δεν είχαν καταφέρει να βρουν ένα μαγικό χαρτάκι και να είναι μέσα στο γήπεδο.

Εξάλλου υπήρξε πάρα πολύς κόσμος που ταξίδεψε για τη Νέα Φιλαδέλφεια γνωρίζοντας πως θα μείνει εκτός. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και το 2023, στο πρώτο πρωτάθλημα με την επιστροφή της ομάδας στη φυσική της έδρα.

Η διαφορά τού τότε με το τώρα βέβαια έγκειται στην οργάνωση από πλευράς ΠΑΕ που φρόντισε να κάνει αυτή την εμπειρία όσο το δυνατόν πιο ξεχωριστή και ιδιαίτερη για όλους.

Πέρα από τα πανηγυρικά όμως, υπήρξε και μία πολύ όμορφη πρωτοβουλία καθώς χθες από τις 10.00 μέχρι τις 14.00 υπήρχε ειδικό σημείο για εθελοντική αιμοδοσία, υπό την αιγίδα του ΓΝΑ Αλεξάνδρα.

Και ήταν πάρα πολλοί αυτοί που προσφέρθηκαν να δώσουν αίμα βοηθώντας συνανθρώπους τους που το έχουν ανάγκη.

Και όταν το βράδυ μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό έγινε η απονομή, η Νέα Φιλαδέλφεια έζησε στιγμές μαγικές και υπήρξε αποθέωση των πρωταγωνιστών της κατάκτησης του τίτλου και της ξεχωριστής διαδρομής.