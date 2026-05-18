Η ΑΕΚ πανηγύρισε χθες το βράδυ στην «Αγια-Σοφιά» τον δεύτερο τίτλο της στα τέσσερα χρόνια λειτουργίας του νέου γηπέδου της και τον 14ο στην ιστορία της, εκ των οποίων οι 13 έχουν κατακτηθεί παίζοντας στη Νέα Φιλαδέλφεια!

Το βαρύτιμο τρόπαιο κατέληξε στα χέρια των Κιτρινόμαυρων που τον άξιζαν απόλυτα. Ειδικά από τον Νοέμβριο και μετά, η Ενωση έδειξε τρομερή σοβαρότητα, προσωπικότητα και σταθερότητα και αυτοί ήταν τρεις σημαντικοί λόγοι που της χάρισαν τον τίτλο.

Το πάρτι που στήθηκε από το… Σάββατο στα «ιερά κιτρινόμαυρα χώματα» κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας και το μεθύσι της επιτυχίας ήταν το φυσιολογικό επακόλουθο μιας χρονιάς που ξεκίνησε με αμφισβήτηση, πολλά ερωτηματικά, αλλά εξαιτίας των λόγων που προαναφέραμε εξελίχθηκε υποδειγματικά.

Η πρωταθλήτρια Ελλάδας θα γευτεί αυτούς τους καρπούς της επιτυχίας της. Το πρώτο μεγάλο κέρδος της είναι η συμμετοχή της στα play off του Champions League.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η ΑΕΚ θα έχει τον μεγαλύτερο χρόνο ξεκούρασης από όλους, αλλά και μεγαλύτερο περιθώριο για να «χτιστεί» το καλοκαίρι.

Το δεύτερο είναι εκτός από την εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή συμμετοχή στη League Phase του Europa League, η πρόκληση των «αστεριών». Αν το όνειρο της συμμετοχής στη League Phase του Champions League γίνει πραγματικότητα, τότε η ΑΕΚ θα εκτοξεύσει τα έσοδά της από τα εγγυημένα 8,6 εκατ. ευρώ, στα σχεδόν 19 χωρίς να υπολογίζεται το value pillar.

Μιλάμε για ένα ποσό γύρω στα 25 εκατ. ευρώ!

Η ΑΕΚ θέλει ένα ευρωπαϊκό… χατίρι το καλοκαίρι. Μετά την απώλεια του τίτλου από τη Χαρτς, αλλά την κατάκτηση από τις Γκιόρ και ΛΑΣΚ, οι Κιτρινόμαυροι θέλουν μόλις έναν αποκλεισμό το καλοκαίρι μιας εκ των Ερυθρού Αστέρα, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σέλτικ, Σλόβαν Μπρατισλάβας ή Λεχ Πόζναν για να είναι στους ισχυρούς στην κλήρωση της 3ης Αυγούστου.

Σε διαφορετική περίπτωση το εμπόδιό της για να μπει στα «αστέρια» θα είναι μία εξ αυτών. Δεν είναι καθόλου απίθανο να τις αποφύγει.

Η σελίδα της σεζόν 2025-2026 έκλεισε. Από σήμερα ανοίγει αυτή της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 και η πρόκληση είναι τεράστια!