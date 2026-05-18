Παρά την ψυχολογική και πνευματική επιβάρυνση που επέφερε ο οδυνηρός αποκλεισμός από το φάιναλ φορ της Ευρωλίγκας και τη σωματική κούραση από τα συνεχόμενα παιχνίδια με τη Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ξεμπερδέψει γρήγορα και χωρίς προβλήματα με τη Μύκονο στον πρώτο γύρο των πλέι οφ της Basket League.

Νίκησε και στο νησί των ανέμων στον δεύτερο αγώνα της σειράς με 90-76, προκρίθηκε στα ημιτελικά, όπου περιμένει ο ΠΑΟΚ, κι έχει δέκα μέρες στη διάθεσή του για να ανασυνταχθεί και να επουλώσει όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά τις πληγές που άνοιξαν το τελευταίο διάστημα.

Αλλά και να επαναφέρει τους τραυματίες του. Ο Ναν δεν έπαιξε ούτε χθες λόγω μυϊκού σπασμού στον αυχένα, ωστόσο δεν έχει κάτι ανησυχητικό. Ο Σλούκας συνεχίζει την αποθεραπεία του και θα φανεί αυτή την εβδομάδα αν πρόκειται να επιστρέψει στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ.

Ο Καλαϊτζάκης κάνει θεραπείες για να ξεπεράσει το διάστρεμμα που έχει πάθει, ενώ πιο δύσκολη φαντάζει η περίπτωση του Φαρίντ με το οστικό οίδημα στην κνήμη του αριστερού του ποδιού.

«Πρέπει τις επόμενες μέρες να κάνουμε reset. Θέλαμε πολύ να προκριθούμε στο φάιναλ φορ, δεν τα καταφέραμε, αλλά δεν μπορούμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω.

Η ζωή συνεχίζεται, ο στόχος του πρωταθλήματος είναι μπροστά μας και πρέπει να τον διεκδικήσουμε», δήλωσε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, που έδειξε και χθες ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Απόντος του Οσμάν, που δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής, έκανε μια πολύ ολοκληρωμένη εμφάνιση με 16 πόντους, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ και ήταν από τους πρωταγωνιστές της χθεσινής νίκης του Παναθηναϊκού.

Μαζί με τους Λεσόρ και Μήτογλου, που κυριάρχησαν στη θέση του σέντερ σκοράροντας από 18 πόντους έκαστος, αλλά και τον Σορτς, που τελείωσε τον αγώνα με 15 πόντους.

Η Μύκονος πάλεψε, μέχρι το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ήταν κοντά στο σκορ με τον Μπριγκς να σκοράρει 17 πόντους και τον Μουρ άλλους 13, και είναι βέβαιο πως ολοκλήρωσε την παρθενική της σεζόν στην Basket League με ψηλά το κεφάλι.