Το Ισραηλινό Ναυτικό ξεκίνησε επιχείρηση για να ανακόψει την πορεία της Global Sumud Flotilla, αποστολής ακτιβιστών που κατευθυνόταν προς τη Λωρίδα της Γάζας με στόχο να αμφισβητήσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κομάντος του ισραηλινού ναυτικού να επιβιβάζονται σε ένα από τα πλοία του στολίσκου στα ανοιχτά της Κύπρου. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση από τις ισραηλινές αρχές προς τους συμμετέχοντες να αλλάξουν πορεία και να επιστρέψουν άμεσα.

The Israeli Navy has begun to intercept the activist mission sailing to the Gaza Strip to challenge Israel’s naval blockade. pic.twitter.com/YXeSwxPDOd — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 18, 2026

Το Ισραήλ είχε ήδη χαρακτηρίσει τις αποστολές αυτές ως «επικοινωνιακά σόου», υποστηρίζοντας ότι οι διοργανωτές αρνήθηκαν να παραδώσουν τη συμβολική ανθρωπιστική βοήθεια που μετέφεραν είτε στις ισραηλινές αρχές είτε σε διεθνείς οργανισμούς, ώστε να εισαχθεί νόμιμα στη Γάζα και να διανεμηθεί μέσω επίσημων διαύλων.

Η εξέλιξη εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής ασφαλείας του Ισραήλ, το οποίο διατηρεί αυστηρό έλεγχο στις εισαγωγές προς τη Λωρίδα της Γάζας και εφαρμόζει ναυτικό αποκλεισμό στην περιοχή.