Τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται «πολύ γρήγορα» εξαιτίας των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον εκτελεστικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) Φατίχ Μπιρόλ. Ο ίδιος έκανε τη δήλωση αυτή στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Οικονομικών της Ομάδας των 7 (G7) που πραγματοποιείται στο Παρίσι.

Ο Μπιρόλ υπενθύμισε ότι η αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων, η οποία αποφασίστηκε τον Μάρτιο, παρείχε «περίπου 2,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα», ωστόσο, όπως σημείωσε, «αυτά δεν είναι απεριόριστα». Οι δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια της συνόδου των υπουργών Οικονομικών και των κεντρικών τραπεζιτών των επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών.

Αναφερόμενος στα εμπορικά αποθέματα –δηλαδή στα αποθέματα αργού που προορίζονται για πώληση– ο επικεφαλής του IEA τόνισε: «Πιστεύω ότι τώρα μειώνονται πολύ γρήγορα». Παράλληλα, πρόσθεσε πως «μας μένουν ακόμα αρκετές εβδομάδες αλλά πρέπει να έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι μειώνονται γρήγορα».

Προειδοποιήσεις για ρεκόρ μείωσης αποθεμάτων

Στις 13 Μαΐου, ο IEA είχε ήδη προειδοποιήσει για μείωση «ρεκόρ» των παγκόσμιων πετρελαϊκών αποθεμάτων, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του οργανισμού, «περισσότερες από 10 εβδομάδες από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι αυξανόμενες απώλειες στις προμήθειες στα Στενά του Ορμούζ εξαντλούν τα διεθνή αποθέματα πετρελαίου με ρυθμό ρεκόρ».

Ο οργανισμός είχε επίσης επισημάνει ότι «η γρήγορη μείωση των αποθεμάτων εν μέσω συνεχούς αναταραχής θα μπορούσε να προμηνύει μελλοντικό άλμα των τιμών». Τα στοιχεία του IEA δείχνουν ότι τα παγκόσμια καταγεγραμμένα αποθέματα μειώθηκαν κατά 250 εκατ. βαρέλια τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, με ρυθμό 4 εκατ. βαρελιών ημερησίως.

Συντονισμένη αποδέσμευση αποθεμάτων

Προκειμένου να κατευνάσουν τις αγορές, οι 32 χώρες-μέλη του οργανισμού είχαν ανακοινώσει τον Μάρτιο τη συντονισμένη αποδέσμευση 426 εκατ. βαρελιών, ποσότητα που αντιστοιχεί σε πάνω από το ένα τρίτο των στρατηγικών τους αποθεμάτων. Η απόφαση αυτή χαρακτηρίστηκε ως πρωτοφανής στην ιστορία του IEA.