Ο πρωθυπουργός της Εσθονίας Κρίστεν Μίχαλ μίας Βαλτικής χώρας δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Φινλανδό ομόλογο το στο Τάλιν ότι «Η Εσθονία είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε μια ειρηνευτική επιχείρηση στην Ουκρανία με την αποστολή ενός τάγματος.» Ο Μίχαλ δεν είπε πόσους στρατιώτες θα περιλαμβάνει το τάγμα.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και η Ουκρανία συνεργάζονται για να διασφαλίσουν ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία βρίσκονται σε τόσο ισχυρό επίπεδο, ώστε η Ρωσία να μην επιχειρήσει ποτέ ξανά να επιτεθεί, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμμετάσχουν στην παροχή αυτών των εγγυήσεων.

Τέλος ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχουν ταχθεί υπέρ της ανάπτυξης στρατευμάτων σε μια μεταπολεμική διευθέτηση ως μέρος του συνασπισμού των προθύμων της Ουκρανίας, με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να δείχνει επίσης το άνοιγμα στη γερμανική συμμετοχή.

