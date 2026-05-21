Κυκλοφορούσε εδώ και πολύ καιρό και έγινε και επίσημα. Αρχικά είχε επικεντρωθεί στον Αστέρα Aktor, στη συνέχεια στην ΑΕΛ και χθες έσκασε σαν βόμβα. Πέντε από τις 14 ομάδες της Super League ζητούν να γίνει αύξηση των ομάδων σε 16 με άμεση ισχύ!

Ποιες ομάδες πρωτοστατούν σε αυτή την ιστορία; Διαβάστε προσεκτικά: η ΑΕΛ και ο Πανσερραϊκός που υποβιβάστηκαν. Δεν μας προκαλεί καμία απορία που επιθυμούν να βρουν τρόπο να μείνουν στη Super League. Μπορεί να το θεωρούμε αντιποδοσφαιρικό και παράλογο, αλλά ο πνιγμένος, λένε, από τα μαλλιά του πιάνεται.

Από κοντά και ο Αστέρας Aktor που ήταν μία από τις ομάδες που ανακίνησαν την υπόθεση όταν το φάσμα του υποβιβασμού ήταν «ζωντανό» μπροστά του και όντας σχεδόν καταδικασμένος έψαχνε μία σανίδα σωτηρίας. Η μίνι έκπληξη ήρθε από τον Παναιτωλικό, αλλά αν το καλοσκεφτεί κανείς ζορίστηκε πολύ για να μείνει και μία επικείμενη αύξηση ομάδων θα του δώσει μεγαλύτερη ευελιξία ενόψει της νέας σεζόν.

Μα ο… ΠΑΟΚ;

Εκεί βεβαίως που γίνονται πολύ περίεργα τα πράγματα είναι στην εμπλοκή του ΠΑΟΚ σε αυτό το αίτημα. Ναι, καλά διαβάσατε. Του ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη! Γιατί όμως η ομάδα της Θεσσαλονίκης που τη χρονιά κατά την οποία συμπλήρωσε 100 χρόνια ιστορίας και έμεινε με άδεια χέρια βγαίνει μπροστά και θέλει αύξηση των ομάδων από 14 σε 16 και επιθυμεί την κατάργηση των play offs; Μήπως έχει να κάνει με τη σωτηρία του… Πανσερραϊκού;

Αυτή η ιστορία θα έχει πολύ ψωμί. Κατ’ αρχάς να εξηγήσουμε ότι το θέμα της αναδιάρθρωσης θα συζητηθεί σε έκτακτο ΔΣ και για να εγκριθεί απαιτείται θετική ψήφος από τα 2/3 του σώματος, δηλαδή 11 στους 15 αφού ψηφίζει και η ΕΠΟ. Ακόμα όμως και αν περάσει, για να ισχύσει θα πρέπει να υπάρξει και νομοθετική ρύθμιση…

Εχουμε και… Λανουά

Ενα ακόμα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θα απασχολήσει την επικαιρότητα το επόμενο διάστημα αφορά την παραμονή ή όχι του Λανουά ως επικεφαλής της ΚΕΔ και των συνεργατών του Βαλέρι και Αλόνσο.

Να σας θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός έχει εκφραστεί πολλάκις εσχάτως κατά του γάλλου αρχιδιαιτητή, ο Παναθηναϊκός μέσω του Γιάννη Αλαφούζου έχει ταχθεί υπέρ, ο ΠΑΟΚ είναι στο «ντεμί» (γάβγισαν λίγο στη Θεσσαλονίκη πριν από καιρό, αλλά με τα χάλια της ομάδας τους, τους ορισμούς – κουφέτα και τις διαιτησίες που είχαν δεν μπορούν να μιλάνε) και η ΑΕΚ είχε πει ότι θα μιλήσει το καλοκαίρι. Αν μάλιστα τα βρούνε και στα… εξωδικαστικά, δεν θα μου κάνει έκπληξη αν υπάρξει κωλοτούμπα. Ομως δεν θα βιαστώ. Θα περιμένω να δω και μετά τα ξαναλέμε.

Η αναζήτηση και ο Ράφα

Στον Παναθηναϊκό προέκυψε νέο όνομα για τον πάγκο του. Γιάκουμπ Νίστρουπ είναι ο νέος «εκλεκτός». Με τη διαφορά ότι ακόμα ο Ράφα όχι ότι δεν ξέρει, αλλά δεν έχει ενημερωθεί επίσημα για το μέλλον του.

Και όπως ακριβώς το πάνε στον Παναθηναϊκό, δεν το έχει σε τίποτα να τους «χορέψει» στο ταψί. Από ό,τι έχω μάθει μάλιστα, έχει ήδη έτοιμη μία συνέντευξη στην Ισπανία και αυτά που έχει ήδη πει και θα τα εμπλουτίσει δεν είναι καθόλου κολακευτικά για το Τριφύλλι.

Παρότι συμφωνώ ότι δεν έχει να δώσει τίποτα παραπάνω και το ενδεχόμενο παραμονής του στον Παναθηναϊκό θα είναι καταστροφικό για την ομάδα, υπάρχει και το τακτ σε αυτές τις περιπτώσεις. Και ο Αλαφούζος είναι αλήθεια ότι δεν το διαθέτει! Και δεν το λέω εγώ αλλά πολλοί προκάτοχοι του Ράφα.

«Ζεματάει»

η υπόθεση Λουτσέσκου

Αρχισαν τα όργανα με τον Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν είναι περίεργο, ούτε παράλογο. Ο Ραζβάν, άσχετα αν συμφωνείς ή όχι μαζί του, με αυτά που λέει και που κάνει, είναι καλός προπονητής. Στην Τούμπα όμως τον έχουν σταυρώσει για όλα τα κακά της μοίρας τους. Εκεί κάνει μέχρι και την… καθαρίστρια, φτάνει να μην ακουμπάει κανένας το τοτέμ.

Είναι λογικό, με την απώλεια του πατέρα του και όσα έζησε, να θέλει να πάρει τα βουνά για να ηρεμήσει. Αλλά αν δει ότι ενόψει της νέας χρονιάς επιδιώξουν να κάνουν ό,τι του έκαναν και φέτος, δεν το έχει και πολύ να φορέσει τον σκούφο του και να την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια.

Αλλωστε δεν θα είναι η πρώτη φορά! Το 2019, μία μέρα πριν από την έναρξη της προετοιμασίας, μάζεψε τα μπογαλάκια του και την έκανε χωρίς να κοιτάξει πίσω. Δεν θέλει και πολύ για να το ξανακάνει…