Ισχυρές ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου με την αγορά να κινείται στα επίπεδα των 2.250 μονάδων.

Αντιθέτως μικρή υποχώρηση καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραποδίδουν οι μετοχές της Eurobank, της ΔΕΗ και της Πειραιώς.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.251,94 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,44%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 48,57 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,53%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,51%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (+5,29%), της ΔΕΗ (+2,91%), της Elvalhalcor (+2,67%) και της Πειραιώς (+2,45%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-1,17%) και των ΕΛΠΕ (-0,99%).

Ανοδικά κινούνται 64 μετοχές, 17 πτωτικά και 9 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Eurobank (+5,29%) και Παϊρης (+4,99%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (-6,39%) και Δάϊος (-1,93%).