Η Μέγκαν Μαρκλ δημοσίευσε τη μέχρι σήμερα πιο καθαρή φωτογραφία των παιδιών της, Άρτσι και Λίλιμπετ, σε μια νέα οικογενειακή εικόνα που αναρτήθηκε στο Instagram.

Η Δούκισσα του Σάσεξ, 44 ετών, μοιράστηκε τη φωτογραφία όπου εμφανίζεται μαζί με τον πρίγκιπα Χάρι και τα δύο τους παιδιά, συνοδεύοντάς την με τη λεζάντα: «Happy Holidays! From our family to yours».

View this post on Instagram A post shared by Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Ο Χάρι, 41 ετών, απεικονίζεται να κρατά προστατευτικά το κεφάλι του Άρτσι, ενώ οι δυο τους κοιτάζονται με αγάπη και χαμόγελο. Δίπλα τους, πάνω σε μια γέφυρα, βρίσκονται η Μέγκαν και η μικρή Λίλιμπετ.

Η Δούκισσα σκύβει για να ακουμπήσει το μέτωπό της στο δικό της παιδιού, κρατώντας τα χέρια της κόρης της. Στο φως του ήλιου της Καλιφόρνια, το πρόσωπο της Λίλιμπετ καλύπτεται από τα ξανθοκόκκινα μαλλιά της, ενώ ο Άρτσι φορά τζιν και ζακέτα. Η αδελφή του εμφανίζεται με γαλάζιο φόρεμα, λευκές κάλτσες και χρυσά παπούτσια.

Νέες οικογενειακές εμφανίσεις των Σάσεξ

Λίγες ώρες νωρίτερα, οι Σάσεξ είχαν ανεβάσει βίντεο με τίτλο «Happy Holidays» στην ιστοσελίδα τους, στο οποίο εμφανίζονται ξανά ο Άρτσι και η Λίλιμπετ.

Στο βίντεο, τα παιδιά βοηθούν τον πατέρα τους να σπρώξει ένα καρότσι με τρόφιμα για τους άπορους της Καλιφόρνια, κατά τη διάρκεια της Ημέρας των Ευχαριστιών, χωρίς ωστόσο να φαίνονται τα πρόσωπά τους. Η Μέγκαν ακολουθεί κρατώντας δίσκους με μπισκότα και χορεύοντας με χαρά στον φιλανθρωπικό οργανισμό Our Big Kitchen Los Angeles.

Παράλληλα, το ζευγάρι κυκλοφόρησε και τη δική του «εορταστική κάρτα». Σε αντίθεση όμως με πέρυσι, τα παιδιά δεν περιλαμβάνονται στις φετινές φωτογραφίες.

Η Μέγκαν και ο Χάρι ποζάρουν πιασμένοι χέρι-χέρι και χαμογελαστοί στο χιόνι, κατά τη διάρκεια των Αγώνων Invictus στον Καναδά τον περασμένο Φεβρουάριο. Και στις δύο δημοσιεύσεις αποφεύγεται η αναφορά στα Χριστούγεννα, με το ζευγάρι να επιλέγει την πιο αμερικανική ευχή: «We wish you a very Happy Holidays».

Πηγή: Daily Mail