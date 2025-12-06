Η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι, Μέγκαν Μαρκλ, επιδίωξε να επικοινωνήσει με τον αποξενωμένο πατέρα της, τον Τόμας Μαρκλ, αφού έγινε γνωστό ότι του ακρωτηρίασαν το πόδι στις Φιλιππίνες όπου ζει, ανέφερε ένας εκπρόσωπός της.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον πατέρα της», είπε ο εκπρόσωπος.

Η Δούκισσα του Σάσεξ, όπως είναι ο επίσημος τίτλος της, αποξενώθηκε από τον πατέρα της το 2018 λίγο πριν από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι, τον μικρότερο αδελφό του διαδόχου του βρετανικού θρόνου πρίγκιπα Ουίλιαμ. Λίγες ημέρες πριν από τον γάμο ο Τόμας Μαρκλ ανακοίνωσε ότι δεν επρόκειτο να παραστεί λόγω ασθενείας, αφού νωρίτερα είχε ποζάρει σε παπαράτσι.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωση, ο Τόμας Μαρκλ μετακόμισε από το Μεξικό στις Φιλιππίνες νωρίτερα φέτος.