Η Δούκισσα του Σάσεξ, Mέγκαν Μαρκλ, φέρεται να έστειλε επιστολή στον άρρωστο πατέρα της, Τόμας Μαρκλ, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στις Φιλιππίνες, ύστερα από δημόσια έκκλησή του να συμφιλιωθούν πριν πεθάνει.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Sun, η 44χρονη Δούκισσα έστειλε την επιστολή μέσω «αξιόπιστων και έμπιστων επαφών», και το γράμμα βρίσκεται πλέον «ασφαλώς» στα χέρια του πατέρα της.

Ο 81χρονος πρώην διευθυντής φωτογραφίας του Χόλιγουντ αναρρώνει μετά από τρίωρη, σωτήρια επέμβαση, κατά την οποία οι γιατροί προχώρησαν σε ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού λόγω εκτεταμένου θρόμβου αίματος.

Από το κρεβάτι του νοσοκομείου, ο Τόμας Μαρκλ είχε απευθύνει δραματική έκκληση στην κόρη του, λέγοντας: «Δεν θέλω να πεθάνω αποξενωμένος». Εξέφρασε επίσης την επιθυμία να δει τον γαμπρό του, Πρίγκιπα Χάρι, και τα εγγόνια του, Άρτσι και Λίλιμπετ, «πριν να είναι αργά».

Την περασμένη Παρασκευή, εκπρόσωπος της Μέγκαν είχε δηλώσει ότι η Δούκισσα επικοινώνησε με τον πατέρα της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι η διεύθυνση που χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν πλέον ενεργή.

Πλέον, εκπρόσωπος της Μέγκαν επιβεβαίωσε ότι η επιστολή έχει σταλεί, μετά τις αναφορές πως εκείνη προσπαθούσε να εντοπίσει τον πατέρα της τηλεφωνώντας σε νοσοκομεία στις Φιλιππίνες.

Ο Tόμας Μαρκλ έχει απομακρυνθεί από τη μονάδα εντατικής θεραπείας και αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο για περίπου μία εβδομάδα, πριν μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης. Η ανάρρωσή του εκτιμάται ότι θα διαρκέσει μήνες, ενώ ελπίζει να αποκτήσει προσθετικό μέλος μόλις επουλωθεί πλήρως το τραύμα του.

Η σχέση πατέρα και κόρης

Ο Mαρκλ μετακόμισε νωρίτερα φέτος στη Σεμπού, στις Φιλιππίνες, επιδιώκοντας, όπως είπε, να ξεκινήσει μια «νέα ζωή» μακριά από τον «συνεχή πόνο» της αποξένωσης από τη Mέγκαν. Ο γιος του, Tόμας Τζούνιορ, δήλωσε ότι ο πατέρας του στάθηκε «πολύ γενναίος» κατά τη διάρκεια της περιπέτειας αυτής.

«Το πόδι του έγινε μπλε και μετά μαύρο, συνέβη πολύ γρήγορα», ανέφερε. «Οι γιατροί είπαν ότι έπρεπε να ακρωτηριαστεί, ήταν ζήτημα ζωής ή θανάτου».

Η ρήξη στη σχέση πατέρα και κόρης ξεκίνησε λίγο πριν από τον γάμο της Mέγκαν με τον Πρίγκιπα Χάρι, το 2018, όταν ο Tόμας Μαρκλ πόζαρε για φωτογραφίες παπαράτσι. Εξαιτίας προβλημάτων υγείας, δεν μπόρεσε να τη συνοδεύσει στην τελετή στον ναό του Αγίου Γεωργίου και έκτοτε δεν έχει γνωρίσει τον Χάρι ούτε τα εγγόνια του.

Έχοντας υποστεί και εγκεφαλικό επεισόδιο το 2022, ο Mαρκλ δήλωσε: «Ελπίζω αυτό να βοηθήσει να γκρεμιστούν τα τείχη μεταξύ μας και να ξαναενωθεί η οικογένεια. Ήρθε η ώρα να αφήσουμε το παρελθόν πίσω μας».