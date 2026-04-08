Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Μην απογοητεύεστε αν νιώθετε ανησυχία για ασυνήθιστα ζητήματα, καθώς η φαντασία σας ίσως σας παρασύρει. Μην πιέζετε τον εαυτό σας όταν αισθάνεστε ότι μένετε πίσω. Είστε περιτριγυρισμένοι από άτομα με καλλιτεχνικές ανησυχίες, που προσφέρουν ευχάριστη συντροφιά.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Η ευαισθησία σας στα συναισθηματικά ρεύματα είναι έντονη, κάτι που σας βοηθά να αποφύγετε δυσάρεστες επαφές. Επικεντρωθείτε στην εργασία και στις δράσεις της κοινότητάς σας. Αν κινηθείτε με γνώμονα το γενικό καλό και τη δημιουργικότητα, θα δείτε τα αποτελέσματα σύντομα.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Παρότι αντιμετωπίζετε δυσκολίες, είστε έτοιμοι να ρισκάρετε. Αυτή η περίοδος μπορεί να σας οδηγήσει σε αμφισβήτηση παλιών πεποιθήσεων, είτε είναι θρησκευτικές, φιλοσοφικές είτε εκπαιδευτικές.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Έχετε διάθεση για ξεκούραση και ονειροπόληση, όμως χρειάζεται να κρατήσετε ισορροπία για να μην διαταραχθεί το πρόγραμμά σας. Η Σελήνη σάς προστατεύει από οικονομικές ανατροπές σε διαπραγματεύσεις και συνεργασίες.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Η ενέργειά σας βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως τα περιμένετε. Διατηρήστε ρεαλιστική στάση και αποφύγετε την υπερβολική αυτοπεποίθηση. Εστιάστε σε πρακτικά ζητήματα.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Η ημέρα ευνοεί τη δημιουργικότητα και την πνευματική αναζήτηση, αν και δεν είστε ιδιαίτερα προσγειωμένοι. Όλοι γύρω σας μοιάζουν να ονειροπολούν, κι εσείς μαζί τους. Παράλληλα, νιώθετε έντονη ανάγκη να κάνετε κάτι χρήσιμο.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Δεν είναι κατάλληλη μέρα για υπερβολική πίεση. Αφιερώστε χρόνο στον εαυτό σας και στους άλλους. Η διαίσθησή σας είναι ισχυρή, όμως χρειάζεται προσοχή σε ρομαντικές φαντασιώσεις που μπορεί να σας παρασύρουν.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Με όποιον κι αν περάσετε τη μέρα σας, θα διαπιστώσετε βελτίωση στη διάθεσή σας. Ένα τρυφερό άγγιγμα μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά για τους γύρω σας. Επιδιώκετε να κάνετε πραγματικότητα το όνειρό σας για ένα ιδανικό σπίτι και οικογενειακή ζωή.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Νιώθετε πιο κοντά στους ανθρώπους γύρω σας και η έμφυτη συμπόνια σας σάς δίνει ώθηση. Σκεφτείτε σοβαρά πώς θα πετύχετε τους στόχους σας χωρίς δυσκολίες. Οι καθημερινές υποχρεώσεις και οι συναντήσεις εργασίας σάς ευνοούν.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Μην αφήσετε την υπεροψία να κυριαρχήσει σήμερα. Αν είστε πιο εσωστρεφείς, προσπαθήστε να μη χαθείτε στις σκέψεις σας. Είναι μια καλή στιγμή για να ενισχύσετε τη ρεαλιστική πλευρά του χαρακτήρα σας.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Νιώθετε σύγχυση σχετικά με την ταυτότητα και την πορεία σας. Προσπαθήστε να αποκτήσετε σαφέστερη εικόνα για το μέλλον σας. Η διοχέτευση της ενέργειάς σας σε πνευματικές δραστηριότητες θα σας ωφελήσει.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Έχετε αυξημένη επίγνωση των λεπτών συναισθηματικών ρευμάτων γύρω σας. Ωστόσο, χρειάζεται να προστατεύσετε τον εαυτό σας ώστε να μην επιβαρυνθείτε με τα προβλήματα των άλλων.