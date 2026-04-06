Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Η ημέρα φέρνει ένταση, καθώς αναζητάτε το παρελθόν και φέρνετε στο φως όσα έχετε κρύψει. Οι αποκαλύψεις λειτουργούν απελευθερωτικά, ενώ η σκέψη σας στρέφεται σε πολυτέλειες και δώρα που σας συνδέουν με τα καλά της ζωής.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Ώρα να ανανεώσετε τον κοινωνικό σας κύκλο, αφού οι παλιές φιλίες δείχνουν κουρασμένες. Οι νέες γνωριμίες υπόσχονται ενδιαφέρον, αλλά όχι απαραίτητα σταθερότητα. Στο σπίτι, αναζητάτε τρυφερότητα και χαλάρωση κοντά στους αγαπημένους σας.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Απρόβλεπτες αλλαγές μπορεί να επηρεάσουν την καριέρα ή τη ζωή σας. Κρατήστε ανοιχτό πνεύμα και ακολουθήστε ό,τι εκφράζει την προσωπικότητά σας. Η μέρα απαιτεί ψυχραιμία, καθώς τα γεγονότα σας κρατούν σε συνεχή εγρήγορση.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Οι αντιλήψεις σας για τη ζωή αλλάζουν ραγδαία και είστε ανοιχτοί σε νέες, αντισυμβατικές ιδέες. Προσπαθήστε να διατηρήσετε τον έλεγχο των αντιδράσεών σας, ενώ η Σελήνη φροντίζει να σας προσφέρει στήριξη σε σπίτι και καριέρα.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Τα οικονομικά, είτε στη δουλειά είτε στο σπίτι, περνούν περίοδο αστάθειας. Αποφύγετε τις οφειλές και επικεντρωθείτε στη δημόσια εικόνα σας. Είναι σημαντικό να νιώθετε ότι οι άλλοι εκτιμούν αυτό που κάνετε.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Οι σχέσεις σας χρειάζονται χώρο και χρόνο για ανανέωση. Η ρουτίνα σας κουράζει και αναζητάτε νέες εμπειρίες. Ένα ταξίδι θα σας βοηθήσει να κρατήσετε ζωντανό το ενδιαφέρον και τη διάθεσή σας.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Αναζητάτε έναν τρόπο εργασίας που να ταιριάζει περισσότερο στο χαρακτήρα σας. Δεν έχετε πλέον διάθεση για συμβιβασμούς και θέλετε να δημιουργήσετε χώρο για κάτι που σας εκφράζει πραγματικά.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Η μέρα σας βρίσκει σε έντονη διάθεση, χωρίς να σας απασχολούν οι αντιδράσεις των άλλων. Στα αισθηματικά, οι εξελίξεις είναι ήπιες, ενώ οι πιέσεις στη δουλειά αυξάνουν την ανάγκη σας για τρυφερότητα και οικειότητα.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Η οικογενειακή και συναισθηματική σας ζωή προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες. Παρότι κάποιες σχέσεις απομακρύνονται προσωρινά, στο μέλλον θα επανέλθουν σε πιο ώριμη βάση.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Η διάθεσή σας αλλάζει συχνά και η σκέψη σας τρέχει σε πολλές κατευθύνσεις. Πάρτε βαθιές ανάσες και εστιάστε ξανά στον εαυτό σας. Σήμερα, δύσκολα θα κρύψετε τα συναισθήματά σας, καθώς κυριαρχεί αυθορμητισμός.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Ώρα να ανακαλύψετε αξίες πέρα από τα χρήματα. Οι παλιές προτεραιότητες υποχωρούν και οι νέες αποκτούν προσωπικό νόημα. Αναζητήστε λίγη ησυχία και ιδιωτικότητα για να επαναπροσδιορίσετε όσα έχουν σημασία.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Οι άνεμοι της αλλαγής φυσούν στη ζωή σας, απομακρύνοντάς σας από το παρελθόν. Η συναισθηματική σας φόρτιση είναι έντονη, γι’ αυτό κάντε παύσεις για σκέψη και πάρτε βαθιές αναπνοές πριν αποφασίσετε το επόμενο βήμα.