Συναγερμός σήμανε στις Αρχές τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/2) μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στον Κορυδαλλό από ρίψη χειροβομβίδας.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε στις 3 παρά 10 τα ξημερώματα της Πέμπτης, στη διασταύρωση των οδών Δελφών και Πελοποννήσου στον Κορυδαλλό.

Άγνωστος ή άγνωστοι καθώς δεν έχει διαπιστωθεί πόσοι ήταν οι εμπλεκόμενοι, έφτασαν στο εν λόγω στενό, πέταξαν μια χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, με την έκρηξη να προκαλεί φθορές σε έξι Ι.Χ. αυτοκίνητα, ενώ έσπασε και η τζαμαρία ενός διαμερίσματος που βρίσκεται σε πολυκατοικία και βρίσκεται στον πρώτο όροφο.

Το στενό όπου έγινε η έκρηξη έχει αποκλειστεί από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να ρωτούν ένα-ένα τα διαμερίσματα, τι ακριβώς έγινε και αν υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες πετάξαν την χειροβομβίδα στον αέρα με αποτέλεσμα να προκληθούν τόσο ζημιές και στα αυτοκίνητα αλλά και σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.

Μάλιστα, αυτό που κάνει εντύπωση στους αστυνομικούς είναι ότι είναι μια χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, γιατί βρήκαν και την περόνη, η οποία δεν ξέρουν πώς βρέθηκε στα χέρια των δραστών. Συγκεκριμένα φαίνεται πως πήγαν να πετάξουν χειροβομβίδα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου.

Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα μεταξύ αυτών και το ενδεχόμενο να μένει στην περιοχή κάποιος τρόφιμος των φυλάκων Κορυδαλλού.