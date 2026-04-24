Τα επίσημα εγκαίνια του επίτιμου προξενείου του πριγκιπάτου του Μονακό στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν προ ολίγων ημερών από τον πρίγκιπα Αλβέρτο Β΄ του Μονακό και τον επίτιμο πρόξενο του Μονακό στην Ελλάδα δρα Βασίλη Γ. Αποστολόπουλο, πρόεδρο του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.

Τα εγκαίνια σηματοδοτήθηκαν από την από κοινού κοπή της κορδέλας από τον πρίγκιπα Αλβέρτο και τον δρα Αποστολόπουλο, καθώς και από τη φύτευση ελιάς στην είσοδο του προξενείου ως διαχρονικού συμβόλου ειρήνης, σταθερότητας και γόνιμης συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο πρίγκιπας Αλβέρτος επεσήμανε: «Ως εκπρόσωπος μιας δυναστείας επτά αιώνων, θαυμάζω ιδιαιτέρως κάθε φορά που έρχομαι στην Ελλάδα την ταυτότητα ενός έθνους με ιστορία σχεδόν τριών χιλιάδων ετών. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι, στην πλειονότητά τους, προκλήσεις που κανείς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του.

Ούτε η κλιματική αλλαγή, ούτε η απώλεια της βιοποικιλότητας, ούτε οι εδαφικές, εθνοτικές ή θρησκευτικές συγκρούσεις, που δυστυχώς πολλαπλασιάζονται, μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς πνεύμα διαλόγου. Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον». Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ελληνική κοινότητα του Μονακό, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή της στην κοινωνική και οικονομική ζωή του πριγκιπάτου.

«Ας καταστήσουμε τα εγκαίνια του προξενείου ένα σημαντικό ορόσημο στη μακρά κοινή μας πορεία και στις κοινές μας προσπάθειες μεταξύ Ελλάδας, Μονακό και των διεθνών μας εταίρων. Το προξενείο θα αναλάβει πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός ελληνομονεγασκικού θεσμικού φορέα, βασισμένου στη φιλία και στην κοινή αντίληψη σε όλους τους τομείς, από την επιχειρηματικότητα έως τον πολιτισμό», σημείωσε μεταξύ άλλων ο δρ Βασίλης Αποστολόπουλος. Χαιρετισμό απηύθυνε και ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωνσταντίνος Χατζηδάκης.