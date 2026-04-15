Mα πόσο ωραία είναι τα χρυσαφένια χρώματα πάνω από τα υπέροχα, εμβληματικά κτίρια της Ρώμης. Χαρούμενες φωνές, ένα πολύχρωμο πλήθος στη Fontana di Trevi και στα Ισπανικά Σκαλιά με το πολυτελές ξενοδοχείο Hussler, το αγαπημένο της Οντρεϊ Χέπμπορν, να φαντάζει σαν ένα μεγάλο έργο τέχνης στην κορυφή.

Γύρω τα café με τον εκλεκτό espresso, έτσι μία σταλιά μέσα στο χαρακτηριστικό φλιτζανάκι. Τα φοβερά και τρομερά κοσμηματοπωλεία, όπως το Bvlgari, το Pommelato, το Cartier, το Graff με τα ογκώδη μπιζού να λάμπουν στο φως του ήλιου. Οι exclusive boutiques και έπειτα τα γραφικά εστιατόρια για φαγητό. Pizza, σπαγγέτι και κόκκινο κρασί, δίπλα σε μικρές και μεγάλες σακούλες, γεμάτες με ψώνια. Πλανόδιοι πωλητές λουλουδιών και δυνατές μουσικές.

Αυτό είναι η Ρώμη. Μία από τις ωραιότερες, ιστορικότερες και δημοφιλέστερες πρωτεύουσες στον πλανήτη. Ο κόσμος κοιτάζει τις βιτρίνες, μένει έκθαμβος μπροστά στα κόκκινα outfits του οίκου Valentino (ο μετρ διέπρεψε, μεγαλούργησε και έφυγε από τη ζωή στην αγαπημένη του Ρώμη) και στα μαύρα δαντελένια των Dolce & Gabbana, με τον Stefano Gabbana να απασχολεί την παγκόσμια επικαιρότητα λόγω της «εγκατάλειψης» της θέσης του διευθύνοντος συμβούλου.

Μία νεαρή κοπέλα αγοράζει άρωμα Dolce & Gabbana και λέει στη φίλη της ότι αυτό προτιμούσε η στενή τους φίλη Μόνικα Μπελούτσι, ενώ η μαμά της συμπληρώνει ότι αυτό επιλέγει και η πληθωρική Λόρεν Σάντσεζ, σύζυγος του billionaire Τζεφ Μπέζος. Μα πώς βρε παιδιά μου «λιώνει» η Λόρεν όταν κοιτάζει τον αγαπημένο φίλο Λεονάρντο ντι Κάπριο; Φοβερό το «κοίταγμά» της! Μα για αυτό κυκλοφορούν οι «πονηρές» φήμες που κάνουν έξαλλη τη νεαροτάτη και ωραιοτάτη girlfriend του Λίο, Ιταλίδα Βιτόρια Τσερέτι (top model και πραγματική καλλονή), ανακάλυψη του Karl Lagerfeld στα 15 της χρόνια. Το ζεύγος Μπέζος επισκέπτεται συχνά τη Ρώμη και τα θαυμάσια spots της Νότιας Ιταλίας. Εμείς ταξιδεύουμε πάνω από όλα στους δικούς μας προορισμούς και μετά στην άκρως γοητευτική Αιώνια Πόλη! Χριστός Ανέστη!

Χαμόγελα και μοναδικό στυλ

Στον Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια καλοδέχθηκαν το βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας. Οι βασιλείς ήταν σε ανεπίσημη επίσκεψη στην Ουάσιγκτον. Η βασίλισσα της Ολλανδίας Μάξιμα με πορτοκαλί ντραπέ σύνολο που θύμιζε αρχαιοελληνικό στυλ (είναι γνωστή η αγάπη των ολλανδών γαλαζοαίματων στην Ελλάδα, όπου διαθέτουν και σπίτι εδώ και χρόνια στο Πόρτο Χέλι) και η πρώτη κυρία των ΗΠΑ με εκπληκτικό, κεντημένο φόρεμα του αγαπημένου της τουρκοβρετανού designer Erdem.