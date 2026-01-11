Οι Χρυσές Σφαίρες 2026 επιστρέφουν απόψε, Κυριακή 11 Ιανουαρίου, με μια λαμπερή τελετή που ξεκινά στις 20:00 ώρα ΗΠΑ. Η κωμικός Nikki Glaser αναλαμβάνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την παρουσίαση, υποσχόμενη χιούμορ και εντυπωσιακές στιγμές.

Η απονομή θα φιλοξενηθεί στο The Beverly Hilton Hotel στο Beverly Hills της Καλιφόρνια, όπου θα απονεμηθούν συνολικά 28 βραβεία σε κορυφαίες κατηγορίες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Λαμπερές παρουσίες στο κόκκινο χαλί

Στη σκηνή θα ανέβουν για να απονείμουν βραβεία γνωστά ονόματα όπως οι Amanda Seyfried, Ana de Armas, Ayo Edebiri, Charli XCX, Chris Pine, Colman Domingo, Dakota Fanning, George Clooney, Julia Roberts, Kevin Bacon, Melissa McCarthy, Miley Cyrus, Orlando Bloom, Queen Latifah, Snoop Dogg, Zoë Kravitz και πολλοί ακόμη.

Τα φαβορί της βραδιάς

Στην κορυφή των υποψηφιοτήτων βρίσκεται η ταινία «One Battle After Another», που διεκδικεί μεταξύ άλλων το βραβείο «Καλύτερη Ταινία – Μιούζικαλ ή Κωμωδία». Στην κατηγορία «Καλύτερη Ταινία – Δράμα» ξεχωρίζει το «Sentimental Value», ενώ το «Sinners» συγκεντρώνει επίσης έντονο ενδιαφέρον.

Ανάμεσα στις υποψήφιες παραγωγές που έχουν τραβήξει τα βλέμματα είναι και οι «Frankenstein», «Marty Supreme» και «Avatar: Fire and Ash».

Διεκδικητές στα βραβεία ερμηνείας

Στις ανδρικές ερμηνείες, οι Leonardo DiCaprio και Timothée Chalamet είναι υποψήφιοι για τον Α’ Ανδρικό Ρόλο, για τις ταινίες «One Battle After Another» και «Marty Supreme» αντίστοιχα.

Στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου διαγωνίζονται οι Jessie Buckley, Julia Roberts και Jennifer Lawrence, σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αναμέτρηση.

Ισχυρή παρουσία των τηλεοπτικών σειρών

Στον χώρο της τηλεόρασης, οι σειρές «The Pitt», «The White Lotus» και «Severance» θεωρούνται φαβορί για τα σημαντικότερα βραβεία της βραδιάς.

Η ελληνική συμμετοχή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ταινία «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου, η οποία συγκεντρώνει τρεις υποψηφιότητες: Καλύτερου Γυναικείου και Ανδρικού Ρόλου, καθώς και Καλύτερης Ταινίας στην κατηγορία Μιούζικαλ ή Κωμωδία.