Με εννέα υποψηφιότητες, το πολιτικό δράμα “One Battle After Another“, η νέα ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, κυριάρχησε στις φετινές ανακοινώσεις των υποψηφιοτήτων.

Η παραγωγή της Warner Bros θα διαγωνιστεί στην κατηγορία καλύτερης ταινίας μιούζικαλ ή κωμωδίας, έχοντας απέναντί της μεταξύ άλλων τις ταινίες “Marty Supreme” και “Bugonia” του Γιώργου Λάνθιμου.

Το νορβηγικό δράμα “Affeksjonsverdi” (“Συναισθηματική Αξία”) ακολουθεί με οκτώ υποψηφιότητες, ενώ το θρίλερ “Sinners” (“Αμαρτωλοί”) συγκέντρωσε επτά.

Οι δύο αυτές ταινίες θα διεκδικήσουν το βραβείο καλύτερης ταινίας δράματος μαζί με το “Frankenstein” του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο και το “Hamnet”.

Στις κατηγορίες ερμηνείας, υποψήφιοι είναι ο Ντι Κάπριο και οι συμπρωταγωνιστές του στο “One Battle After Another” Μπενίσιο ντελ Τόρο, Σον Πεν, Τσέις Ινφίνιτι και Τεγιάνα Τέιλορ.

Υποψηφιότητες απέσπασαν επίσης ο Τζορτζ Κλούνεϊ και ο Άνταμ Σάντλερ για το “Jay Kelly”, ο Ντουέιν Τζόνσον για το “The Smashing Machine” και η Τζέσι Μπάκλεϊ για το “Hamnet”.

Η Αριάνα Γκράντε και η Σίνθια Ερίβο διακρίθηκαν για τους ρόλους τους στο “Wicked: For Good”, αν και το δεύτερο μέρος του prequel της Universal Pictures “The Wizard of Oz” δεν κατάφερε να συμπεριληφθεί στην κατηγορία μιούζικαλ ή κωμωδίας.

Νέα κατηγορία και επιτυχίες στις τηλεοπτικές σειρές

Για πρώτη φορά, οι Χρυσές Σφαίρες περιλαμβάνουν κατηγορία podcast, με υποψηφιότητες για τα “Armchair Expert with Dax Shepard”, “Call Her Daddy”, “Good Hang with Amy Poehler”, “The Mel Robbins Podcast”, “Smartless” και “Up First” του National Public Radio.

Στις τηλεοπτικές σειρές, η παραγωγή του HBO “The White Lotus” ξεχώρισε με έξι υποψηφιότητες, αφήνοντας πίσω της το “Adolescence” του Netflix.

Το Netflix συγκέντρωσε συνολικά 22 υποψηφιότητες στις κατηγορίες τηλεοπτικών σειρών, ξεπερνώντας όλα τα υπόλοιπα δίκτυα. Η ανεξάρτητη εταιρεία διανομής Neon, πίσω από τις ταινίες “Affeksjonsverdi”, “It Was Just an Accident” και “The Secret Agent”, εξασφάλισε τις περισσότερες υποψηφιότητες για κινηματογραφικές παραγωγές, με 21 συνολικά.

Η τελετή απονομής

Οι νικητές των φετινών Χρυσών Σφαιρών –που θεωρούνται προάγγελος των Όσκαρ– θα ανακοινωθούν στις 11 Ιανουαρίου στο Μπέβερλι Χιλς.

Την τελετή θα παρουσιάσει η κωμικός Νίκι Γκλέιζερ και θα μεταδοθεί ζωντανά από το CBS, ενώ θα είναι διαθέσιμη και μέσω της πλατφόρμας Paramount+.