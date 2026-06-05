Οριστικοποιήθηκε η επιλογή της Ιταλίας για το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας του Άρη.

Οι «κιτρινόμαυροι» θα μεταβούν στην περιοχή της Μπρέσια, στους πρόποδες των Άλπεων, μετά τα μέσα Ιουλίου, όπου θα πραγματοποιήσουν το βασικό μέρος της προετοιμασίας τους. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί, η οποία αναμένεται να διαρκέσει περίπου δύο εβδομάδες, προγραμματίζεται να δώσουν δύο ή τρία φιλικά παιχνίδια.

Το μόνο που απομένει πλέον είναι να οριστικοποιηθούν οι ακριβείς ημερομηνίες τόσο της παραμονής της ομάδας στην Ιταλία όσο και των αγώνων προετοιμασίας που θα διεξαχθούν στο συγκεκριμένο διάστημα.

Η πρώτη συγκέντρωση του Άρη έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Ιουλίου, ενώ το αρχικό στάδιο της προετοιμασίας θα πραγματοποιηθεί στην Πτολεμαΐδα, ακολουθώντας το ίδιο πλάνο που εφαρμόστηκε και το καλοκαίρι του 2024.