Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα φαίνεται να είναι ο άνθρωπος που θα αναλάβει τον ρόλο του νέου τεχνικού διευθυντή στον Παναθηναϊκό, αντικαθιστώντας τον Γιάννη Παπαδημητρίου. Ο Ισπανός παράγοντας εργάζεται αυτή την περίοδο στη Βαλένθια, όπου κατέχει τη θέση του αθλητικού διευθυντή, ωστόσο έχει ήδη έρθει σε προφορική συμφωνία με τους «πράσινους». Το μόνο που απομένει είναι να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες για τη λύση του συμβολαίου του με τον ισπανικό σύλλογο, προκειμένου να μετακομίσει στην Αθήνα και να ξεκινήσει τη νέα του θητεία στο «τριφύλλι».

Ο Κορόνα θα συνεργαστεί στενά με τον Στέφανο Κοτσόλη, ο οποίος αναμένεται να ενταχθεί επισήμως στο οργανόγραμμα της ομάδας μέσα στις επόμενες ημέρες.