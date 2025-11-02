Ο Παναθηναϊκός υπέστη ακόμη μία «βαριά» ήττα το βράδυ του Σαββάτου (1/11) στον Βόλο, αποτέλεσμα που έβαλε φρένο στη δυναμική που ήθελε να αποκτήσει υπό την καθοδήγηση του Ράφα Μπενίτεθ και έφερε ξανά προβληματισμό στις τάξεις της ομάδας.

Οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 1-0 χάρη σε γκολ του Λάζαρου Λάμπρου – ενός παλιού γνώριμου του «τριφυλλιού» – ο οποίος με υπέροχη κεφαλιά χάρισε τη νίκη στον Βόλο.

Το αξιοσημείωτο είναι πως αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά φέτος που ο Παναθηναϊκός «πληγώθηκε» από πρώην παίκτη του. Συνολικά συνέβη άλλες τέσσερις φορές, με το τίμημα σε χαμένους βαθμούς να είναι βαρύ.

Η αρχή έγινε από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, όταν ο Βέρμπιτς του Λεβαδειακού, ισοφάρισε σε 1-1 στο 86ο λεπτό, αποτέλεσμα που άνοιξε τον δρόμο για την απομάκρυνση του Ρουί Βιτόρια.

Λίγες ημέρες αργότερα, στην ήττα με 3-2 από την Κηφισιά, ο Παντελίδης – προϊόν των ακαδημιών του Παναθηναϊκού – βρήκε δίχτυα για το 2-2, συμβάλλοντας στην ανατροπή.

Η συνέχεια ήρθε στο ντέρμπι με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», όπου ο Τάσος Δώνης, επίσης «παιδί» των ακαδημιών, σκόραρε στο 75’ και στέρησε από την ομάδα του Μπενίτεθ δύο πολύτιμους βαθμούς.

Τελευταίος στη λίστα ο Λάζαρος Λάμπρου, που με το γκολ του στο Πανθεσσαλικό ολοκλήρωσε μια… περίεργη τετράδα παικτών που προέρχονται από τον Παναθηναϊκό και τον έχουν «τιμωρήσει» φέτος.

Συνολικά, αυτά τα τέσσερα γκολ αποτελούν τα μισά από όσα έχει δεχθεί η ομάδα στη Stoiximan Super League, ενώ της έχουν κοστίσει επτά βαθμούς. Αν ο Παναθηναϊκός δεν έχανε αυτούς τους πόντους, ίσως βρισκόταν τώρα στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, μόλις -3 από την κορυφή, με ένα ματς λιγότερο.