Γκολ από τα αποδυτήρια για τον Παναθηναϊκό

Το ματς άρχισε με ευνοϊκούς οιωνούς για τον Παναθηναϊκό. Μόλις στο 3ο λεπτό ο Καλάμπρια με μία εξαιρετική κάθετη πάσα έβγαλε τετ-α-τετ τον Σβιντέρσκι και αυτός πλάσαρε τον Διούδη για το 0-1. Παρά το προβάδισμα, ο Άρης ισορρόπησε σύντομα και κέρδισε μέτρα, απειλώντας πρώτη φορά στο 28′ με ένα αδύναμο σουτ του Φαντιγκά που κατέληξε στην αγκαλιά του Ντραγκόβσκι.

Η μεγάλη ευκαιρία για τους «κιτρινόμαυρους» χάθηκε στο 39′, όταν ο Καντεβέρε από τη μικρή περιοχή σούταρε και ο Ντραγκόβσκι απέκρουσε εντυπωσιακά στη γωνία του. Ένα μακρινό σουτ του Κυριακόπουλου που πέρασε πολλά μέτρα πάνω από το δοκάρι του Διούδη ήταν η τελευταία επικίνδυνη στιγμή στο πρώτο ημίχρονο.

Ο Δώνης πλήγωσε την ομάδα που τον ανέδειξε

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με τον Παναθηναϊκό να απειλεί από μακριά, όμως τα σουτ των Τσέριν και Ζαρουρί δεν βρήκαν στόχο. Ο Άρης ξαναπήρε την πρωτοβουλία και στο 59′ ο Σίστο σούταρε έξω από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε στον Ίνγκασον και πέρασε κόρνερ. Στο 63′ το σουτ του Ρόουζ πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Ντραγκόβσκι.

Ο Παναθηναϊκός είχε κάτι σαν καλή στιγμή στο 68′, όταν ο Ζαρουρί προσπάθησε να σεντράρει από αριστερά, όμως η μπάλα βρήκε στην εξωτερική πλευρά του οριζόντιου δοκαριού. Ο Άρης ισοφάρισε στο 75′. Ο Γιαννιώτας σέντραρε από δεξιά, ο Δώνης έπιασε το σουτ και ο Ντραγκόβσκι την έχασε μέσα από την αγκαλιά του.

Ο Παναθηναϊκός άγγιξε το δεύτερο γκολ στο 90′, όμως από την πάσα του Πάντοβιτς ο Τετέ στο τετ-α-τετ πλάσαρε άσχημα πάνω στον Διούδη. Ο Σέρβος κέρδισε την κεφαλιά σε ένα κόρνερ του Μπακασέτα στο 94′, αλλά ο Τζούρισιτς σταμάτησε την προσπάθεια του με το χέρι.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Φέλιξ Τσβάιερ από τη Γερμανία

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Γερμανός Γκίντερ Περλ έκρινε ότι το χέρι του Γαλανόπουλου στο 6′ δεν ήταν παράτυπο ώστε να καλέσει τον συμπατριώτη του Τσβάιερ για να το ελέγξει για πέναλτι. Δεν χρειάστηκε να παρέμβει άλλο στο παιχνίδι, που δεν είχε πολλές δύσκολες φάσεις.

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Φαντιγίκα (79′ Φρίντεκ), Φαμπιάνο (46′ Σούντμπεργκ), Ρόουζ, Τεχέρο, Γαλανόπουλος, Μόντσου, Σίστο (68′ Γιαννιώτας), Γένσεν, Καντεβέρε (46′ Δώνης), Αλφαρελά (46′ Μορόν).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Κόντης): Ντραγκόβσκι, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος (70′ Μλαντένοβιτς), Τσέριν (89′ Πάντοβιτς), Τσιριβέγια (82′ Σιώπης), Μπακασέτας, Τετέ, Ζαρουρί (82′ Τζούρισιτς), Σβιντέρσκι (70′ Γερεμέγεφ).