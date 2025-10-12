Η ΠΑΕ Άρης με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε ότι καλύφθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου των 4 εκατ,. ευρώ από τους μετόχους της εταιρίας, κάνοντας παράλληλα γνωστό ότι προγραμματίζεται νέα ΑΜΚ ύψους 5 εκατ. ευρώ που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση των «κιτρινόμαυρων»:

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ολοκλήρωσε επιτυχώς την τρέχουσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ με την πλήρη κάλυψη του ποσού από τους μετόχους της εταιρείας.

Παράλληλα προγραμματίζεται νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα».