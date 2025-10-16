Αλλαγή στο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής πραγματοποίησε η Euroleague μετά από σχετικό αίτημα του Ερυθρού Αστέρα.
Συγκεκριμένα, οι Σέρβοι ζήτησαν να αλλάξει η ημερομηνία της αναμέτρησης με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, κάτι που έγινε δεκτό από τη διοργανώτρια αρχή. Συνεπώς το παιχνίδι θα διεξαχθεί το βράδυ της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου (21:00) και όχι στις 6 του μήνα όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.
Ο λόγος πίσω από αυτό είναι ότι στις 6 Νοεμβρίου η ομάδα ποδοσφαίρου θα αντιμετωπίσει τη Λιλ, στο πλαίσιο της League Phase του Europa League γεγονός που θα καθιστούσε δύσκολη την παρακολούθηση και των δύο παιχνιδιών στους οπαδούς του συλλόγου.
КК Црвена звезда Меридианбет обавештен је у четвртак од стране Евролиге да је термин утакмице 9.кола са Панатинаикосом на захтев нашег клуба померен.
Утакмица ће се играти 05.11.2025.године (среда), уместо раније планираног и заказаног термина – четвртак 06.11.2025. године.…
— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 16, 2025