Αλλαγή στο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής πραγματοποίησε η Euroleague μετά από σχετικό αίτημα του Ερυθρού Αστέρα.

Συγκεκριμένα, οι Σέρβοι ζήτησαν να αλλάξει η ημερομηνία της αναμέτρησης με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, κάτι που έγινε δεκτό από τη διοργανώτρια αρχή. Συνεπώς το παιχνίδι θα διεξαχθεί το βράδυ της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου (21:00) και όχι στις 6 του μήνα όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Ο λόγος πίσω από αυτό είναι ότι στις 6 Νοεμβρίου η ομάδα ποδοσφαίρου θα αντιμετωπίσει τη Λιλ, στο πλαίσιο της League Phase του Europa League γεγονός που θα καθιστούσε δύσκολη την παρακολούθηση και των δύο παιχνιδιών στους οπαδούς του συλλόγου.