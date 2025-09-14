Με πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Τεττέη, η Κηφισιά έκανε την έκπληξη στην τρίτη αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος, καθώς επικράτησε με 3-2 του Παναθηναϊκού στο ουδέτερο γήπεδο του Πανθεσσαλικού. Ο φορ της Κηφισιάς πέτυχε γκολ, μοίρασε ασίστ και ήταν αυτός που έφερε ορμή στην ομάδα του και την ανατροπή, καθώς ο Παναθηναϊκός είχε προηγηθεί με 2-1 (δύο γκολ ο Σφιντέρσκι). Κάκιστη η εικόνα του Παναθηναϊκού, απογοητευτικοί οι περισσότεροι παίκτες του Παναθηναϊκού, προβληματικό κοουτσάρισμα από τον Ρουί Βιτόρια και λανθασμένη προσέγγιση στο παιχνίδι.

Τι έγινε στο ματς

Στο 5’ η Κηφισιά απείλησε πρώτη με μεγάλη ευκαιρία του Πόμπο, ενώ δύο λεπτά αργότερα άνοιξε το σκορ. Στο 7’ ο Τετέι εκμεταλλεύτηκε αδράνεια στην άμυνα του Παναθηναϊκού και με σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 1-0. Στο 12’ ο Τζούριτσιτς ανατράπηκε από τον Σιμόν μέσα στην περιοχή, με το VAR να επιβεβαιώνει το πέναλτι. Τρία λεπτά αργότερα, στο 15’, ο Σφιντέρσκι εκτέλεσε εύστοχα και ισοφάρισε σε 1-1. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει, με τον Μαντσίνι να δοκιμάζει πλασέ στην κίνηση στο 17’ και τον Τζούριτσιτς να σουτάρει άουτ στο 21’. Στο 28’ ο Μαντσίνι βρέθηκε τετ α τετ με τον Ραμίρες, όμως ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς έσωσε την εστία του.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, ο Παναθηναϊκός απείλησε στο 49’ με σουτ του Μαντσίνι, όμως δεν βρήκε στόχο. Στο 53’ οι «πράσινοι» πήραν το προβάδισμα, όταν ο Ραμίρες έκανε απίθανο λάθος, χάνοντας τη μπάλα μέσα από τα χέρια του, και ο Σφιντέρσκι εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία σκοράροντας από κοντά για το 2-1. Δύο λεπτά αργότερα, στο 55’, ο Πόμπο απάντησε με άστοχο σουτ για την Κηφισιά. Στο 67’ ο Ντέσερς έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ενώ στο 72’ ο Ρενάτο Σάντσες είχε καλή στιγμή με πλασέ. Η Κηφισιά ισοφάρισε στο 79’, όταν ο Τεττέη έκανε τρομερή ατομική ενέργεια, έδωσε στον Παντελίδη κι εκείνος έγραψε το 2-2. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Τεττέη και πάλι αναστάτωσε την άμυνα του Παναθηναϊκού και έκανε την τελική προσπάθεια, ο Ντραγκόφσκι απέκρουσε αρχικά, όμως ο Σόουζα πήρε το ριμπάουντ και διαμόρφωσε το τελικό 3-2 υπέρ της Κηφισιάς.

Κηφισιά: Ραμίρες, Σιμόν, Ποκόριν, Σόουζα, Χουχούμης (69′ Έμπο), Πέρεθ (69′ Ντίας), Βιγιαφάνιες (82′ Πέτκοφ), Πόμπο, Αντονίσε (82′ Σμπώκος), Παντελίδης, Τεττέη.

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος (82′ Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια (87′ Πάντοβιτς), Σάντσες, Μπακασέτας (67′ Τσέριν), Μαντσίνι (82′ Ζαρουρί), Τζούρισιτς, Σφιντέρσκι (67′ Ντέσερς).