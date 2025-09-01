Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον Λεβαδειακό στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και έχασε βαθμούς με το… καλημέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Τζούριτσιτς άνοιξε το σκορ για τους Πράσινους, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Βέρμπιτς, ισοφάρισε για τους Βοιωτούς. Ντεμπούτο έκανε ο Ρενάτο Σάντσες, δύο διαφορετικά πρόσωπα από τους ποδοσφαιριστές του Τριφυλλιού.

Η εξέλιξη του ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για τους Πράσινους, με το σκορ να ανοίγει μόλις στο 1ο λεπτό. Από κόρνερ του Τσέριν, η μπάλα έφτασε στον Καλάμπρια που δοκίμασε σουτ εκτός περιοχής, με τον Τζούριτσιτς να παρεμβαίνει με εντυπωσιακό τακουνάκι και να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η πίεση συνεχίστηκε και στο 13’, ο Καλάμπρια ανέλαβε πρωτοβουλία από τα δεξιά, γύρισε στον Τσέριν, ο οποίος πήρε την κεφαλιά, αλλά σημάδεψε το δοκάρι. Στο 16’ η ομάδα του Βιτόρια είχε διπλή μεγάλη ευκαιρία με Τετέ και Μπακασέτα.

Ο Λεβαδειακός προσπάθησε να απαντήσει στο 19’ με σουτ του Όζμπολτ, ενώ στο 23’ οι γηπεδούχοι άγγιξαν ξανά το γκολ, αυτή τη φορά με κεφαλιά του Τουμπά που σταμάτησε στο δοκάρι. Στο 35’ ο Τετέ δοκίμασε νέο σουτ, χωρίς επιτυχία, ενώ στο 38’ ο Παλάσιος απείλησε με διαγώνιο σουτ που έφυγε λίγο άουτ.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν τη μεγάλη στιγμή τους στο 45+1’, όταν ο Λαγιούς γύρισε την μπάλα στον Όζμπολτ, αλλά ο επιθετικός του Λεβαδειακού αστόχησε από πλεονεκτική θέση.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε αρκετά. Στο 64’ ο Καλάμπρια έκανε επικίνδυνο γύρισμα στην περιοχή, όμως ο Λοντίγκιν αντέδρασε σωστά και μπλόκαρε. Τρία λεπτά αργότερα, στο 67’, ο Ρενάτο Σάντσες πέρασε στον αγωνιστικό χώρο πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φίλους της ομάδας.

Στο 71’ ο Λαφόν χρειάστηκε να επέμβει δύσκολα σε εκτέλεση κόρνερ του Βέρμπιτς, ενώ στο 73’ ο Λεβαδειακός απείλησε με διαγώνιο σουτ του Γκούμα. Οι φιλοξενούμενοι πίεσαν για την ισοφάριση και στο 82’ ο Βέρμπιτς εκτέλεσε φάουλ λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Τελικά, στο 86’, ο Σλοβένος μεσοεπιθετικός πέτυχε ένα όμορφο γκολ από δύσκολη θέση, νικώντας τον Λαφόν στην κλειστή του γωνία και έγραψε το 1-1. Ο Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία να πάρει τη νίκη στο 90’, όταν μετά από σέντρα του Μλαντένοβιτς ο Μαντσίνι βρέθηκε σε θέση βολής, χωρίς όμως να καταφέρει να σκοράρει.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Καλάμπρια, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Τσέριν (76′ Μπρέγκου), Μπακασέτας (67′ Ρενάτο Σάντσες), Τετέ (87′ Μαντσίνι), Τζούρισιτς (76′ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι.