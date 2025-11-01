Ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και απείλησε πρώτος στο 8ο λεπτό, όταν ο Τετέ σούταρε από καλή θέση, χωρίς όμως να βρει στόχο. Οι «πράσινοι» είχαν τον έλεγχο στο ξεκίνημα, όμως ο Βόλος ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ. Μετά από ωραία ανάπτυξη, ο Μύγας έβγαλε τη σέντρα και ο Λάμπρου με κεφαλιά νίκησε τον Ντραγκόφσκι, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα της Μαγνησίας.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να απειλούν και στο 30ό λεπτό ο Λάμπρου δοκίμασε ξανά τα αντανακλαστικά του Πολωνού τερματοφύλακα, ο οποίος αυτή τη φορά απέκρουσε. Από εκεί και έπειτα, ο Παναθηναϊκός ανέλαβε την πρωτοβουλία, όμως δεν κατάφερε να ισοφαρίσει. Στο 32’ ο Τουμπά, μετά από γύρισμα του Σβιντέρσκι, δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, ενώ στο 37’ ο Τετέ σούταρε εκτός εστίας ύστερα από πάσα του Τζούρισιτς. Το πρώτο μέρος βρήκε τον Βόλο μπροστά στο σκορ με 1-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να ανατρέψει την κατάσταση και απείλησε στο 47’, όταν ο Σβιντέρσκι έκανε την προβολή, αλλά ο Σιαμπάνης μπλόκαρε. Στο 60ό λεπτό ο Ίνγκασον προσπάθησε με την πλάτη, χωρίς επιτυχία, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Τζούρισιτς έχασε τεράστια ευκαιρία, καθώς το πλασέ του από το ύψος του πέναλτι εξουδετέρωσε ο Σιαμπάνης.

Λίγο αργότερα, οι «πράσινοι» βρήκαν δίχτυα με τον Τζούρισιτς, όμως το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ, με το 1-0 υπέρ του Βόλου να είναι και το τελικό σκορ στο Πανθεσσαλικό.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Ντραγκόβσκι, Κώτσιρας (76′ Γεντβάι), Ίνγκασον (77′ Πάλμερ-Μπράουν), Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν (77′ Σιώπης), Τζούριτσιτς, Τετέ, Ζαρουρί, Σβιντέρσκι (85′ Γερεμέγιεφ)

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια (87′ Τασιούρας), Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα, Μύγας (61′ Πίντσι), Κόμπα, Χουάνπι (87′ Τριανταφύλλου), Λάμπρου, Τζόκα, Χάμουλιτς (88′ Μακνί)