Με μισή ενδεκάδα απόντων θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός στο εκτός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τον Βόλο για την 9η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες των τραυματιών Πελίστρι, Μπακασέτα, Ντέσερς, Καλάμπρια, Σάντσες και Μπόκου, ενώ στην αποστολή επέλεξε εκ νέου τους νεαρούς Φικάι και Μπρέγκου.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με τον Βόλο βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Σταμέλλος, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Νίκας, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.