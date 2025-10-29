Ο Ράφα Μπενίτεθ εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος από την εικόνα και τη νοοτροπία που έδειξε ο Παναθηναϊκός στη νίκη επί του Ατρομήτου στο Περιστέρι, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Ισπανός τεχνικός αναγνώρισε την προσπάθεια των παικτών του, ιδιαίτερα όσων δεν είχαν ως τώρα μεγάλο χρόνο συμμετοχής, ενώ στάθηκε και στην αντίδραση της ομάδας μετά το γκολ που δέχθηκε. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στους τραυματισμούς που προέκυψαν, χαρακτηρίζοντάς τους ως το μοναδικό μελανό σημείο της αναμέτρησης.

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια που έκαναν τα παιδιά στο παιχνίδι. Ποδοσφαιριστές που δεν είχαν πολύ χρόνο έπαιξαν, είχαμε κάποιες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο και μου άρεσε η αντίδραση που έβγαλε η ομάδα μετά το 1-0 για την ανατροπή. Μοναδικό αρνητικό από το ματς ήταν οι τραυματισμοί κάποιων παικτών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπενίτεθ.

Στη συνέχεια εξήγησε το σκεπτικό πίσω από τις επιλογές του και τη διάταξη που επέλεξε: «Έπρεπε να βοηθήσουμε τους παίκτες ν’ αποκτήσουν περισσότερη αυτοπεποίθηση και ταίριαζε στα χαρακτηριστικά των παικτών αυτός ο σχηματισμός που επιλέξαμε».

Αγωνία για Ρενάτο Σάντσες

Με ανησυχία συνοδεύτηκε η αποχώρηση του Ρενάτο Σάντσες στο ημίχρονο, λόγω ενοχλήσεων. Ο Πορτογάλος μέσος, λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του στη δράση, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα και αντικαταστάθηκε στην ανάπαυλα. Μέσα στην ημέρα θα υποβληθεί σε εξετάσεις από το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού, προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του προβλήματος και αν υπάρχει λόγος ανησυχίας.