Τέτοια είναι η εμπειρία του Ράφα Μπενίτεθ από την παρουσία του σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους που δεν υπάρχει περίπτωση να τρέφει αυταπάτες αναφορικά με το πρώτο διάστημα του στον Παναθηναϊκό. Άλλωστε ο Ισπανός προπονητής το είπε από την πρώτη μέρα: “Δεν κρατάω μαγικό ραβδάκι”. Και αυτή είναι η πραγματικότητα.

Μάλιστα με τα παιχνίδια να “τρέχουν” και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις να είναι “κολλητά” στο καλεντάρι, ούτε χρόνο για μια προπόνηση της… προκοπής δεν έχει ο Μπενίτεθ, προκειμένου να δουλέψει λίγο πιο εντατικά με τους παίκτες του.

Μέχρι και τη διακοπή των πρωταθλημάτων, η κατάσταση είναι ξεκάθαρη. Παιχνίδι, αποθεραπεία, μια χαλαρή – λόγω υποχρεώσεων – προπόνηση και… παιχνίδι. Ουσιαστικά μέσα από τους αγώνες θα προσπαθήσει να “μάθει” περισσότερα πράγματα για τις δυνατότητες των ποδοσφαιριστών του. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ακόμα και στη διακοπή, ελάχιστοι θα είναι οι παίκτες που θα βρίσκονται στο Κορωπί για να προπονηθούν. Ούτε αυτές τις δύο εβδομάδες δεν θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί ο Μπενίτεθ στο βαθμό που θα ήθελε, αφού είναι ζήτημα αν θα είναι κοντά του 15-16 ποδοσφαιριστές από την πρώτη ομάδα.

Αυτό που θα έβλεπε άλλος προπονητής μπροστά του, βιώνοντας τέτοια κατάσταση, θα ήταν ένα… βουνό. Για τον Μπενίτεθ είναι απλά ένα λοφάκι. Γιατί είναι τέτοια η εμπειρία του και η ποδοσφαιρική του ευφυΐα που του επιτρέπει να έχει την απαραίτητη αυτοπεποίθηση ώστε να “σκαρφαλώσει” εκεί που θέλει.

Σε καμία περίπτωση ο Μπενίτεθ δεν θα μπορέσει να κριθεί με ασφάλεια μέχρι τα Χριστούγεννα. Άλλωστε περισσότερο διαχείριση μιας κατάστασης που έχει διαδεχθεί θα κάνει και λιγότερο παρεμβάσεις. Ασφαλώς και θα προσπαθήσει να τροποποιήσει κάποια πράγματα και να κάνει λίγο πιο ορθολογικό το παιχνίδι της ομάδας του, ωστόσο ουδείς μπορεί να υποσχεθεί θαύματα. Ούτε καν ένας προπονητής που βρίσκεται στη λίστα του France Football με τους 50 καλύτερους προπονητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου.