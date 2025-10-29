Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από το Περιστέρι, καθώς κέρδισε με 2-1 τον Ατρόμητο για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Δεύτερη νίκη των Πράσινων στη διοργάνωση, δύο ασίστ μοίρασε ο Τσιριβέγια, Πάντοβιτς και Μλαντένοβιτς οι σκόρερ, ντεμπούτο έκανε ο 19χρονος Ρουσίτ Ζέκα.

Το ματς

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά και στο 13’ άγγιξαν το γκολ, όταν ο Ρενάτο Σάντσες σημάδεψε το δοκάρι με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Λίγο αργότερα, ο Τσακμάκης επιχείρησε μακρινό σουτ, χωρίς ωστόσο να βρει στόχο. Ο Μλαντένοβιτς προσπάθησε να απειλήσει στο 22’ μετά από όμορφη πάσα του Πάντοβιτς, ενώ στο 34’ ο Μπρέγκου είδε τον Τσακμάκη να σταματά το πλασέ του.

Στο 36’ ήρθε το γκολ για τον Ατρόμητο. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Σταυρόπουλος πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Μπάκου τη δεύτερη και ανενόχλητος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 1-0. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει, με τον Ρενάτο Σάντσες να απειλεί στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου με εκτέλεση φάουλ, όμως ο Κοσέλεφ απέκρουσε δύσκολα. Ο Πορτογάλος μέσος δεν βγήκε για το δεύτερο μέρος, καθώς αποχώρησε τραυματίας και αντικαταστάθηκε από τον Σιώπη.

Οι «πράσινοι» μπήκαν δυνατά στην επανάληψη και στο 50’ έφτασαν στην ισοφάριση. Ο Τσιριβέγια έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα και ο Πάντοβιτς, αφού πέρασε τον Κοσέλεφ, πλάσαρε ιδανικά για το 1-1 — το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 67’, με τον Τσιριβέγια να σερβίρει και δεύτερη ασίστ, βρίσκοντας τον Μλαντένοβιτς, ο οποίος με υποδειγματικό πλασέ διαμόρφωσε το 2-1. Ο Ισπανός μέσος αναδείχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή του αγώνα.

Ο Ατρόμητος προσπάθησε να απαντήσει, αλλά στο 76’ ο Λαφόν κράτησε όρθιο τον Παναθηναϊκό, αποκρούοντας εντυπωσιακά τις προσπάθειες των Τσιγγάρα και Τσαντίλα. Οι γηπεδούχοι πίεσαν ως το τέλος, όμως δεν μπόρεσαν να αλλάξουν την έκβαση του αγώνα, με το «τριφύλλι» να φεύγει με πολύτιμη εκτός έδρας νίκη.

Ατρόμητος: Κοσέλεφ, Μουντές, Σταυρόπουλος, Παπαδόπουλος (46′ Μουτουσαμί) , Καραμάνης, Τσακμάκης, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Γκαρθία (62′ Γιουμπιτάνα), Τσαντίλας, Μπάκου (77′ Φαν Βερτ).

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Μλαντένοβιτς, Πάλμερ-Μπράουν, Φικάι (88′ Ζέκα), Γεντβάι, Τσιριβέγια, Ρενάτο Σάντσες (46′ Σιώπης), Μπρέγκου (81′ Νίκας), Μαντσίνι, Ταμπόρδα (64′ Τετέ), Πάντοβιτς (81′ Γερεμέγεφ).