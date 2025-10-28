Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε φάση πλήρους αναδιοργάνωσης, καθώς μετά την πρόσληψη του Ράφα Μπενίτεθ στην τεχνική ηγεσία, οι «πράσινοι» αναζητούν πλέον και νέο τεχνικό διευθυντή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky Italia, ανάμεσα στα ονόματα που εξετάζονται βρίσκεται και ο Ιταλός Τζανκάρλο Ρομερόνε. Ο 55χρονος παράγοντας εργάστηκε μέχρι πριν λίγους μήνες στη Λάτσιο ως σκάουτερ ενώ στο παρελθόν έχει διατελέσει αθλητικός διευθυντής σε ομάδες όπως η Μπάρι, η Τριεστίνα, η Σπέτσια και η Κιέβο.

Η προοπτική συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ φαίνεται να αποτελεί κίνητρο για τον Ρομερόνε, ο οποίος εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό.

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού και κυρίως ο Φράνκο Μπαλντίνι, αξιολογούν αυτή την περίοδο διάφορους υποψηφίους για τη θέση του τεχνικού διευθυντή, με στόχο να βρεθεί ο καταλληλότερος συνεργάτης που θα πλαισιώσει τον Ισπανό προπονητή στο νέο εγχείρημα.

