Με νίκη έκανε… ποδαρικό στο ελληνικό πρωτάθλημα και τον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ, καθώς οι Πράσινοι επικράτησαν με 2-0 του Αστέρα Τρίπολης στη Λεωφόρο.

Τραυματίστηκε ο Καλάμπρια και έγινε αλλαγή, ακούστηκαν και πάλι συνθήματα κατά του Γιάννη Αλαφούζου.

Η εξέλιξη του ματς

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και από τα πρώτα λεπτά πίεσε για το γκολ. Στο 5ο λεπτό, οι «πράσινοι» είχαν την πρώτη τους καλή στιγμή, όταν ο Τζούρισιτς απέφυγε έναν αντίπαλο, γύρισε την μπάλα στον Τετέ, εκείνος προσπάθησε με τακουνάκι να δημιουργήσει ευκαιρία και ο Τσέριν επιχείρησε ένα δύσκολο σουτ, το οποίο όμως μπλόκαρε ο Παπαδόπουλος.

Η πίεση του Παναθηναϊκού συνεχίστηκε και στο 16ο λεπτό χάθηκε μεγάλη διπλή ευκαιρία, ύστερα από γύρισμα του Κώτσιρα μέσα στην περιοχή. Ο Ζαρουρί δοκίμασε πρώτος το σουτ, που κόντραρε στα σώματα, ενώ ο Τσέριν πήρε το ριμπάουντ και σούταρε εκ νέου, χωρίς ωστόσο να βρει στόχο.

Στο 19’ ο Τσιριβέγια έβγαλε ωραία μπαλιά στον Σφιντέρσκι. Ο Πολωνός επιθετικός έκανε άψογο κοντρόλ με το στήθος και βγήκε στην πλάτη της άμυνας, όμως το τελείωμά του ήταν άστοχο..

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να έχει τον έλεγχο και στο 21’ ο Ζαρουρί επιχείρησε ατομική προσπάθεια, με το σουτ του να καταλήγει στην αγκαλιά του Παπαδόπουλου. Στο 30’, ο Τετέ δοκίμασε επίσης την τύχη του με προσωπική ενέργεια, αλλά ο τερματοφύλακας του Αστέρα αντέδρασε σωστά, πριν ο Τσέριν αστοχήσει στην επαναφορά.

Στο 38’ ο Τσέριν εκτέλεσε κόρνερ, η μπάλα πέρασε απ’ όλους και έφτασε στα πόδια του Τζούρισιτς, ο οποίος σούταρε ενστικτωδώς, όμως ο Παπαδόπουλος με αντίστοιχο τρόπο έκανε ακόμη μία καθοριστική απόκρουση.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, στο 45+1’, οι «πράσινοι» άγγιξαν το γκολ, όταν ο Ζαρουρί πέρασε τον Εμμανουηλίδη και έκανε εξαιρετική σέντρα, με τον Σφιντέρσκι να παίρνει την κεφαλιά, αλλά τον Παπαδόπουλο να πραγματοποιεί εντυπωσιακή επέμβαση.

Τελικά, στο 45+4’, ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι μετά από τράβηγμα του Γιαμπλόνσκι πάνω στον Σφιντέρσκι. Ένα λεπτό αργότερα, στο 45+5’, ο Πολωνός επιθετικός ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του με 1-0 λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός συνέχισε να έχει τον έλεγχο και να δημιουργεί ευκαιρίες για να «κλειδώσει» τη νίκη. Στο 60ό λεπτό, ο Κυριακόπουλος επιχείρησε ένα δυνατό σουτ εκτός περιοχής, όμως ο Παπαδόπουλος έπεσε σωστά και απέκρουσε.

Τρία λεπτά αργότερα, στο 63’, ήταν η σειρά του Αστέρα να απειλήσει. Μετά από κακό διώξιμο του Ντραγκόφσκι, οι φιλοξενούμενοι έκλεψαν την μπάλα και ο Μπαρτόλο πρόλαβε τον Κώτσιρα, μπήκε στην περιοχή και εκτέλεσε, αλλά το σουτ του πέρασε μόλις άουτ, στην καλύτερη στιγμή της ομάδας της Τρίπολης μέχρι εκείνο το σημείο.

Στο 68’ ο Τσέριν εκτέλεσε όμορφα ένα φάουλ και στην πορεία της μπάλας βρέθηκε ο Τσίκο, ο οποίος, προσπαθώντας να απομακρύνει με το κεφάλι, έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, για το 2-0 υπέρ των «πρασίνων».

Στο 84’, οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να σκοράρουν και τρίτο τέρμα, όταν ο Σιώπης βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή έπειτα από κάθετη πάσα του Κώτσιρα, ωστόσο η προσπάθεια του δεν ήταν καλή.

Η τελευταία μεγάλη στιγμή του αγώνα ήρθε στο 89’, όταν ο Κώτσιρας έκανε ιδανική σέντρα από δεξιά και ο Πάντοβιτς, από εξαιρετική θέση μέσα στη μικρή περιοχή, δεν κατάφερε να σκοράρει με κεφαλιά εξ επαφής.