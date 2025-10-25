Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του από τον Παναθηναϊκό, ο Ράφα Μπενίτεθ δέχτηκε μια… πονηρή ερώτηση για το μπάτζετ και το πώς έχει καταφέρει στο παρελθόν να πετύχει τους στόχους του ακόμη και με περιορισμένα μέσα. Ο Ισπανός χαμογέλασε, χαρακτήρισε την ερώτηση «πολύ καλή και διαβασμένη» και… άνοιξε τα χαρτιά του για το πλάνο του στους «πράσινους».

Με τον δικό του, ήρεμο αλλά απόλυτα καθαρό τρόπο, εξήγησε πως δεν είναι πάντα τα λεφτά που κάνουν τη διαφορά. «Αν έχεις τα σωστά εργαλεία, μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου. Πρέπει ή να πληρώσεις πολλά ή να πείσεις τους σωστούς ανθρώπους να πιστέψουν στο πρότζεκτ σου», ανέφερε.

Κάπου εκεί, μάλιστα, πέταξε και μια ατάκα που έκανε τον Γιάννη Αλαφούζο, ο οπίος καθόταν δίπλα του, να χαμογελάσει πλατιά. Ήταν η στιγμή που ο Μπενίτεθ έδειξε πως, εκτός από τους αγώνες, ξέρει να «διαβάζει» και την αίθουσα!

«Τώρα αν η διοίκηση θέλει να δώσει πολλά λεφτά για μεταγραφές, ακόμα καλύτερα», δήλωσε ο Ισπανός τεχνικός προκαλώντας το γέλιο του Γιάννη Αλαφούζου.

Ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, αφού ολοκλήρωσε την εισαγωγική του τοποθέτηση, ήταν έτοιμος για τις ερωτήσεις. Οι δημοσιογράφοι στο Κορωπί περίμεναν τη σειρά τους, έτοιμοι να μπουν κατευθείαν στην ουσία.

Ο πρώτος, πήρε το μικρόφωνο και ξεκίνησε ευγενικά με ένα «καλησπέρα». Δεν πρόλαβε όμως να συνεχίσει. Ο Μπενίτεθ τον… διέκοψε με ένα χαμόγελο και μια ατάκα που έσπασε τον πάγο, γεμίζοντας την αίθουσα με γέλια.

«Συγγνώμη για τη διακοπή, θέλω να πω κάτι. Η λέξη “καλησπέρα” είναι η μόνη λέξη που ξέρω αυτή τη στιγμή από την ελληνική γλώσσα. Καλησπέρα λοιπόν», ανέφερε ο πολύπειρος προπονητής.

Έδειξε αμέσως πως ξέρει να «διαβάζει» το κοινό του, να χαλαρώνει την ατμόσφαιρα και να βάζει τη δική του σφραγίδα από τα πρώτα κιόλας λεπτά. Ήταν η πρώτη του μικρή «νίκη» στην παρουσίαση. Όχι τακτική, αλλά ανθρώπινη. Από εκείνες που δείχνουν πως ο Ισπανός δεν ήρθε απλώς να κοουτσάρει, αλλά να χτίσει κάτι με προσωπικότητα.