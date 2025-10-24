ΜίαΟ Ισπανός τεχνικός βρέθηκε το μεσημέρι στο προπονητικό κέντρο «Γ. Καλαφάτης», συνοδευόμενος από το επιτελείο του, το οποίο αποτελείται από τους

Κατά την άφιξή του, ο Μπενίτεθ είχε την πρώτη γνωριμία με τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού και πριν την έναρξη της προπόνησης απηύθυνε την πρώτη του ομιλία, παρουσιάζοντας τη φιλοσοφία του και τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να δουλέψει με την ομάδα.

Στη συνέχεια, η προπόνηση χωρίστηκε σε δύο γκρουπ: οι παίκτες που αγωνίστηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τη Φέγενορντ έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι πραγματοποίησαν προθέρμανση, ασκήσεις τακτικής και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με δίτερμα σε μισό γήπεδο.

Ο Σάντσες προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα, ο Πελίστρι ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Μπακασέτας, Ντέσερς και Μπόκος συνέχισαν θεραπεία.