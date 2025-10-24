Η νέα εποχή του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο ξεκίνησε και επίσημα σήμερα, με την πρώτη προπόνηση του Ισπανού τεχνικού στο «Γεώργιος Καλαφάτης».
Ο 64χρονος προπονητής γνώρισε το προπονητικό επιτελείο και τους ποδοσφαιριστές, ενώ πριν την έναρξη της προπόνησης είχε ολιγόλεπτη συνομιλία μαζί τους.
Οι «πράσινοι» μπήκαν στη νέα εποχή με ανεβασμένο κλίμα, καθώς η παρουσία ενός τόσο έμπειρου προπονητή γεμίζει προσδοκίες το ποδοσφαιρικό τμήμα αλλά και τους φιλάθλους.
