Στην Αθήνα βρίσκεται κάτω από άκρα μυστικότητα ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος και επίσημα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και θα παρουσιαστεί το μεσημέρι του Σαββάτου στο Κορωπί.

Η άφιξη του Ισπανού τεχνικού δεν είχε γίνει γνωστή, ωστόσο η ΠΑΕ με ένα video στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έδειξε τις πρώτες στιγμές του Μπενίτεθ επί ελληνικού εδάφους.

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την «undercover» έλευση του Ισπανού: