O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αύριο Πέμπτη (23/10, 19:45) τη Φέγενορντ για την τρίτη αγωνιστική του Europa League. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση θα είναι και η τελευταία του Χρήστου Κόντη, καθώς την Κυριακή στο παιχνίδι με τον Αστέρα AKTOR στη Λεωφόρο, στον πάγκο της ομάδας θα είναι ο Ράφα Μπενίτεθ.

Ο νέος προπονητής των πράσινων θα παρουσιαστεί το Σάββατο (25/10), μία μέρα πριν την αναμέτρηση της Stoiximan Super League και απομένει μόνο η ακριβής ώρα της ανακοίνωσης του.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού θα επιστρέψει νωρίτερα του προγραμματισμένου από την Ολλανδία, την Παρασκευή, ούτως ώστε να κάνει αποθεραπεία στην Αθήνα και να γίνει η πρώτη γνωριμία με τον νέο τεχνικό του Τριφυλλιού.