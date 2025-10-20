Αλλαγή σκυτάλης στον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τον Ράφα Μπενίτεθ να αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας, με στόχο φυσικά να την οδηγήσει στον δρόμο των επιτυχιών. Στον 65χρονο Ισπανό τεχνικό έκανε αναφορά και ο Τζιμπρίλ Σισέ από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Ο παλαίμαχος Γάλλος σταρ του «τριφυλλιού» να ευχήθηκε καλή επιτυχία στον πρώην προπονητή του με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό.

Ο Σισέ και ο Μπενίτεθ συνεργάστηκαν στην Λίβερπουλ και στο έπος της Κωνσταντινούπολης όταν οι «κόκκινοι» βρέθηκαν πίσω στον τελικό του Champions League από την Μίλαν με 3-0, αλλά με μια επική ανατροπή κατάφεραν να κατακτήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο στα πέναλτι.

Δείτε το ποστάρισμα του Σισέ στο Instagram: