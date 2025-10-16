Όσο κι αν η ΠΑΕ Παναθηναϊκός επιχειρεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους, όλα δείχνουν πως ο Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται πολύ κοντά στο να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του «τριφυλλιού». Ο Γιάννης Αλαφούζος, ύστερα από θερμή εισήγηση του Φράνκο Μπαλντίνι, έχει πάρει προσωπικά το θέμα, ενώ ο 65χρονος Ισπανός τεχνικός φέρεται να ταξίδεψε μυστικά στην Αθήνα – κάτι που δεν επιβεβαιώνεται – με ιδιωτική πτήση για να συζητήσει τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Πληροφορίες από το περιβάλλον του Μπενίτεθ αναφέρουν πως η συμφωνία θεωρείται σχεδόν δεδομένη και απομένουν μόνο οι υπογραφές για να επισημοποιηθεί η συνεργασία. Παρά ταύτα, από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκδόθηκε ανακοίνωση με την οποία τονίζεται ότι «τα δημοσιεύματα δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα» και ότι «ο Παναθηναϊκός έχει προπονητή και αυτός είναι ο Χρήστος Κόντης.»

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση είχε ως στόχο να στηριχθεί ο Κόντης ενόψει του κρίσιμου εκτός έδρας αγώνα με τον Άρη, αλλά και να κερδηθεί χρόνος, καθώς η υπόθεση Μπενίτεθ βρίσκεται ακόμη στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων.

Ο πρώην τεχνικός των Ρεάλ Μαδρίτης, Λίβερπουλ, Ίντερ, Τσέλσι και Νάπολι εμφανίζεται απόλυτα ικανοποιημένος από το πρότζεκτ που του παρουσίασαν Αλαφούζος και Μπαλντίνι, ενώ φέρεται να θεωρεί τον Παναθηναϊκό μια ιδιαίτερα ελκυστική πρόκληση. Το γεγονός ότι θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει τίτλους μετά από αρκετά χρόνια είναι, σύμφωνα με κοντινούς του ανθρώπους, κάτι που τον δελεάζει σημαντικά.

Οι «πράσινοι» έχουν προσφέρει στον Ισπανό ένα συμβόλαιο ύψους 5 εκατ. ευρώ για ενάμισι χρόνο, με οψιόν ανανέωσης για ακόμη δύο σεζόν — ποσό που αποτελεί ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα.

Κόντης: Ξαφνιασμένος αλλά ψύχραιμος

Η είδηση για τον Ράφα Μπενίτεθ έπεσε σαν «κεραυνός» για τον Χρήστο Κόντη, ο οποίος μέχρι πρότινος είχε τη διαβεβαίωση ότι θα παραμείνει στο τιμόνι της ομάδας. Ο Έλληνας τεχνικός αιφνιδιάστηκε από τις εξελίξεις, αλλά συνεχίζει τη δουλειά του με επαγγελματισμό, γνωρίζοντας ότι το ποδοσφαιρικό σκηνικό μπορεί να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη.

Αν τελικά ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Ισπανό, είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο Κόντης θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, καθώς έχει ξεκαθαρίσει πως δεν προτίθεται να επιστρέψει σε ρόλο βοηθού.