Ο Παναθηναϊκός είναι μία ανάσα πριν την ολοκλήρωση του «μεγάλου» deal με τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα από τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Ο Ισπανός τεχνικός, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που κυκλοφορούν στην αγορά των προπονητών, αν και το καλοκαίρι ακούστηκε για την ΑΕΚ κατέληξε στο τριφύλλι.

Η μετακίνηση αυτή είναι επιλογή του Φράνκο Μπαλντίνι.

Να θυμίσουμε ότι ο Ράφα Μπενίτεθ έχει περάσει από τους πάγκους των Ρεαλ ,Νάπολι, Ίντερ, Τσέλσι και Λίβερπουλ με την οποία έχει κατκήσει ένα Champions League το 2005, ενώ το 2007 πήγε εκ νέου στον τελικό