Ο Παναθηναϊκός διαψεύδει της φήμες ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Ράφα Μπενίτεθ.

«Σχετικά με δημοσιεύματα που συσχετίζουν τον Παναθηναϊκό με τον Ράφα Μπενίτεθ, διευκρινίζουμε ότι δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και υπενθυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει προπονητή και αυτός είναι ο Χρήστος Κόντης».

Ανέφεραν πηγές από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Νωρίτερα πάντως, πληροφορίες από την Ισπανία ανέφεραν ότι ο 63χρονος Ισπανός τεχνικός ήταν ήδη στην Αθήνα και είχε προχωρημένες συζητήσεις με τον Γιάννη Αλαφούζο για τη θέση του προπονητή για τον πάγκο του «τριφυλλιού».