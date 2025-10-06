Ο Γένσεν έχει ήδη επιστρέψει σε μέρος του προγράμματος προπονήσεων από την περασμένη εβδομάδα και αναμένεται να είναι κανονικά στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου. Το ίδιο ισχύει και για τον Μιγκέλ Αλφαρελά, ο οποίος έχει ξεκινήσει ατομικό τρέξιμο και μέσα στις επόμενες ημέρες θα ενσωματωθεί πλήρως με την ομάδα.

Θετικά είναι και τα νέα για τον Χάμζα Μεντίλ, που αναρρώνει από τη θλάση που τον ταλαιπώρησε περίπου πριν δύο εβδομάδες. Ο Μαροκινός αναμένεται να ξεκινήσει τρέξιμο άμεσα και όλα δείχνουν πως θα προλάβει το επερχόμενο ντέρμπι.

Ο Ούρος Ράτσιτς παραμένει ένα ερωτηματικό. Ο τραυματισμός του στον αχίλλειο είναι πρόσφατος, ωστόσο ο Σέρβος δείχνει αποφασισμένος να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό και καθημερινά παρουσιάζει βελτίωση, σε σημείο που είναι αρκετά πιθανό να προλάβει το ντέρμπι με τους «πράσινους».

Αντίθετα, ο μόνος που είναι δεδομένο πως θα απουσιάσει είναι ο Κάρλες Πέρεθ. Ο Ισπανός έχει ξεκινήσει ελαφρύ τρέξιμο, όμως χρειάζεται ακόμη χρόνο, με την επιστροφή του να υπολογίζεται προς το τέλος του μήνα — πιθανότατα κόντρα στον Λεβαδειακό ή το Αιγάλεω για το Κύπελλο.