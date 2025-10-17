Ο παλαίμαχος Ιταλός ποδοσφαιριστής Τζιαντομένικο Μέστο, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού και στο παρελθόν συνεργάστηκε με τον Ράφα Μπενίτεθ στη Νάπολι, μίλησε στην ιστοσελίδα tanea.gr με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Ισπανό τεχνικό, ο οποίος φαίνεται ότι αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του «τριφυλλιού».

Ο Μέστο, που υπήρξε παίκτης του Μπενίτεθ για δύο σεζόν στη Νάπολι, στάθηκε στην ποδοσφαιρική του γνώση και στην ικανότητά του να ανεβάζει επίπεδο τις ομάδες που αναλαμβάνει.

«Ο Μπενίτεθ πραγματικά μου δίδαξε ποδόσφαιρο. Τον είχα για δύο σεζόν στη Νάπολι και μπορώ να πω ότι η παρουσία του αποτέλεσε θετική καμπή και για τον σύλλογο, χάρη στην τεράστια διεθνή εμπειρία του στο υψηλότερο επίπεδο», δήλωσε ο Μέστο.

«Επειδή νοιάζομαι πολύ για τον Παναθηναϊκό, ελπίζω πραγματικά να έρθει, γιατί θα είναι μια σπουδαία προσθήκη τόσο για την ομάδα όσο και για τους ποδοσφαιριστές. Θα τους βοηθήσει να βελτιωθούν και να σκεφτούν ποδοσφαιρικά σε άλλη διάσταση», πρόσθεσε ο Ιταλός.

Ο Τζιαντομένικο Μέστο αγωνίστηκε για δύο σεζόν στον Παναθηναϊκό, ενώ είχε ήδη πίσω του μια σπουδαία καριέρα σε κορυφαίες ιταλικές ομάδες όπως η Νάπολι, η Τζένοα και η Ουντινέζε.