Ο Ράφα Μπενίτεθ αναμένεται στην Αθήνα μέσα στην εβδομάδα προκειμένου να επισημοποιήσει μέσω της ανακοίνωσης και της παρουσίασης τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 2 ½ χρόνια και σίγουρα η δουλειά που έχει μπροστά του είναι… ατελείωτη. Ο Παναθηναϊκός μετά τη νέα απώλεια βαθμών στο ματς με τον Αρη έχει μείνει οχτώ βαθμούς πίσω από την κορυφή, η εικόνα του δεν δείχνει να είναι ομάδας που μπορεί να επιστρέψει στο πλαίσιο του πρωταθλητισμού, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, και ο ισπανός προπονητής θα πρέπει να αλλάξει πολλά με το… καλημέρα. Και πάνω απ’ όλα; Να δώσει στους πράσινους και πάλι το στίγμα της μεγάλης ομάδας, του κυρίαρχου στο γήπεδο, κάτι που έχει χάσει ο Παναθηναϊκός εδώ και πολύ καιρό.

Αποδείχτηκε και στο «Κλεάνθης Βικελίδης» αυτό. Ο Παναθηναϊκός, αν και προηγήθηκε πολύ νωρίς, αδυνατούσε να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να κλειδώσει το ματς, με αποτέλεσμα να δεχτεί την ισοφάριση από τον Τάσο Δώνη και να αφήσει δύο βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Είναι θέμα και προσωπικότητας όλο αυτό. Το «Τριφύλλι» έχει βρεθεί πολλές φορές φέτος μπροστά στο σκορ, χωρίς να έχει καταφέρει να κρατήσει τη νίκη. Το έπαθε με τον Λεβαδειακό, με την Κηφισιά, με τον Ολυμπιακό και τώρα με τον Αρη όσον αφορά την Ελλάδα. Το είχε πάθει με τη Ρέιντζερς και με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς όσον αφορά την Ευρώπη. Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, παύει να είναι σύμπτωση.

Η προσωπικότητα μιας ομάδας εξαρτάται κατά πολύ και από τον προπονητή της, και ο Ράφα Μπενίτεθ, αν μη τι άλλο, το… έχει πολύ σε αυτό το κομμάτι. Με τις παραστάσεις του, τις εμπειρίες του και τους τίτλους που έχει κατακτήσει, ο Ισπανός προέρχεται από πολύ μεγάλες ομάδες και σίγουρα το πρώτο που θα επιχειρήσει να κάνει είναι να αλλάξει τη συμπεριφορά της ομάδας.

Τακτικά ο Μπενίτεθ πρέπει να χτίζει ενώ διεκδικεί στόχους. Γιατί ο Παναθηναϊκός οφείλει να κάνει πρωταθλητισμό, κάτι που του τόνισαν στο ραντεβού που είχαν μαζί του οι Αλαφούζος και Μπαλντίνι, αλλά την ίδια ώρα μοιάζει με μια κατάσταση… καλοκαιριού χωρίς να είναι. Ο 65χρονος προπονητής πρέπει να καταφέρει να παρουσιάσει μια ομάδα που θα παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο και μέσω αυτού θα διεκδικεί και στόχους. Δύσκολη διαδικασία.

Τι ποδόσφαιρο θα προσπαθήσει να παίξει; Λάτρης της τακτικής προσέγγισης του παιχνιδιού, αλλά όχι του κλασικού build up που οι περισσότερες ομάδες προσπαθούν να παίξουν τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι του στυλ… Γκουαρντιόλα, με λίγα λόγια. Το αντίθετο. Ο Ισπανός θέλει άμεσο ποδόσφαιρο, θέλει να βλέπει την ομάδα του να αναπτύσσεται γρήγορα και με λίγες πάσες. Ακόμα και αν δεν έχει εκείνος την κατοχή της μπάλας, θα επιχειρήσει να δημιουργήσει μια ομάδα που όταν θα την παίρνει θα ξέρει τι να την κάνει. Αμεσα και γρήγορα.

Θα δούμε έναν Παναθηναϊκό να παίζει με 4-2-3-1, θα προσπαθήσει να φέρει ισορροπία σε άμυνα κι επίθεση, αλλά κυρίως θα επιχειρήσει να δημιουργήσει μια στιβαρή ομάδα που δύσκολα θα δέχεται γκολ. Προτιμά το 1-0 από το 4-3 κι ας είναι ο προπονητής που κατέχει το ρεκόρ στο Champions League, αφού τόσο η Λίβερπουλ όσο και η Ρεάλ είχαν κερδίσει αγώνες με 8-0 όσο είχαν εκείνον προπονητή.

Γενικά ο Μπενίτεθ έρχεται με συγκεκριμένο πλάνο και πρότζεκτ, το οποίο παρουσίασε στους Αλαφούζο και Μπαλντίνι, κάτι μάλιστα που έπαιξε και ρόλο στον εντυπωσιασμό τους και στην τελική τους πρόταση προς αυτόν. Και είχε ένα πλάνο για το σύνολο του συλλόγου, μιλώντας ακόμα και για το πώς πρέπει να λειτουργούν οι ακαδημίες, πώς πρέπει ο Παναθηναϊκός να εκμεταλλευτεί τις μικρές ηλικίες και τι να κάνει ώστε να απορροφήσει στο μέλλον όλα τα ταλέντα που θα αναπτυχθούν μέσω αυτών και θα βοηθήσουν την πρώτη ομάδα.

