Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ξανά σε μια φάση εσωστρέφειας και αγωνιστικής στασιμότητας. Ένα γνώριμο σκηνικό που έχει επαναληφθεί πολλές φορές την τελευταία δεκαετία. Οι αλλεπάλληλες αλλαγές προπονητών, οι αποσπασματικές αποφάσεις και η έλλειψη σταθερού σχεδίου έχουν οδηγήσει το «τριφύλλι» σε μια κατάσταση ανασφάλειας, όπου κάθε νέο ξεκίνημα μοιάζει με ένα πείραμα χωρίς εγγυήσεις επιτυχίας.

Η πιο πρόσφατη απόπειρα, με τον Χρήστο Κόντη στο τιμόνι της ομάδας, επιβεβαίωσε αυτό ακριβώς: ότι ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς ποδοσφαιρική λογική. Ο Κόντης είχε γνώση του ελληνικού ποδοσφαίρου, καταλάβαινε την κουλτούρα του συλλόγου και προσπάθησε να εμφυσήσει πάθος στους παίκτες. Όμως η έλλειψη εμπειρίας σε κορυφαίο επίπεδο, η αδυναμία να διαχειριστεί προσωπικότητες και πίεση, αλλά και η απουσία ενός στιβαρού πλαισίου γύρω του, οδήγησαν γρήγορα στο προβλέψιμο αποτέλεσμα.

Το «πείραμα» δεν πέτυχε. Και, όπως αποδεικνύεται, ο Παναθηναϊκός δεν έχει πια περιθώριο για άλλες δοκιμές.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επιλογή του Ράφα Μπενίτεθ σηματοδοτεί μια ριζική αλλαγή προσέγγισης. Ο Ισπανός προπονητής, με σπουδαία καριέρα σε συλλόγους όπως η Λίβερπουλ, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Ίντερ και η Νάπολι, έρχεται με την ελπίδα να βάλει τάξη στο… χάος και να επαναφέρει το κύρος του Παναθηναϊκού. Δεν είναι απλώς ένας τοπ τεχνικός, αλλά ένας άνθρωπος που ξέρει να «χτίζει» ομάδες και να θέτει κανόνες.

Ωστόσο, η αποστολή του μόνο εύκολη δεν είναι. Ο Μπενίτεθ αναλαμβάνει έναν σύλλογο που έχει χάσει τη σταθερότητά του, με ένα ρόστερ γεμάτο ανισορροπίες, που διαθέτει ποιότητα αλλά όχι συνοχή, και με έναν οργανισμό που δείχνει συχνά να παρασύρεται από τη βιασύνη και την πίεση του αποτελέσματος. Ο Παναθηναϊκός δεν χρειάζεται απλώς έναν προπονητή που θα βελτιώσει την εικόνα του στο γήπεδο, αλλά έναν ηγέτη που θα αλλάξει νοοτροπία, που θα επαναφέρει τη χαμένη αυτοπεποίθηση και θα χτίσει μια νέα κουλτούρα νικητή.

Ο Ισπανός τεχνικός έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορεί να αναμορφώσει ομάδες, αρκεί να έχει τον χρόνο και την εμπιστοσύνη που απαιτείται. Η επιτυχία του, όμως, δεν θα εξαρτηθεί μόνο από τον ίδιο. Θα κριθεί, κυρίως, από το κατά πόσο η διοίκηση του Παναθηναϊκού θα σταθεί στο πλευρό του, χωρίς να υποκύψει στη γνωστή παγίδα των εσωτερικών πιέσεων και των πρόωρων κρίσεων.

Ο Παναθηναϊκός πρέπει να αφήσει πίσω του τη λογική των «πειραμάτων» και να επενδύσει σε μια πραγματική ποδοσφαιρική στρατηγική. Αν ο Μπενίτεθ καταφέρει να βρει πρόσφορο έδαφος, να πείσει τους παίκτες του και να επιβάλει τη φιλοσοφία του, τότε μπορεί να γίνει ο άνθρωπος που θα οδηγήσει το «τριφύλλι» ξανά στην κορυφή.

Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν χρειάζεται πια άλλες δικαιολογίες. Χρειάζεται σταθερότητα, συνέπεια και πίστη σε ένα σχέδιο. Και ίσως, αυτή τη φορά, με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο, να έχει βρει τον άνθρωπο που μπορεί να του προσφέρει αυτά που ζητά.