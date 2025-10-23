Ο Ράφα Μπενίτεθ, εν μέσω των εξελίξεων αναφορικά με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Φέγενορντ για το Europa League, έφτασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Ελλάδα, μαζί με το επιτελείο του, για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του «τριφυλλιού».

Ο 65χρονος τεχνικός, με πλούσιο και εντυπωσιακό βιογραφικό σε κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης, αναμένεται να πιάσει αμέσως δουλειά. Την Παρασκευή (24/10) θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα, ενώ το Σάββατο (25/10) θα παρουσιαστεί επίσημα στις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού στο Κορωπί.

Όλα δείχνουν ότι ο Μπενίτεθ θα κάνει το ντεμπούτο του στον πάγκο των «πρασίνων» την Κυριακή, στην αναμέτρηση με τον Asteras AKTOR στη Λεωφόρο, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.