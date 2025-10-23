Μετά από πολύωρη συνεδρίαση και συνεκτιμώντας τις επικαιροποιημένες μετεωρολογικές προβλέψεις, η UEFA αποφάσισε ότι η αναμέτρηση Φέγενορντ – Παναθηναϊκός θα διεξαχθεί, απόψε Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, στις 10 μμ. ώρα Ελλάδας.

Στο τραπέζι είχε πέσει ακόμα και η αναβολή του αγώνα, εξαιτίας της κακοκαιρίας Μπέντζαμιν, ωστόσο τελικά αποφασίστηκε η διεξαγωγή του αγώνα σε άλλη ώρα.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση για τους φιλάθλους που βρίσκονται στο Ρότερνταμ και αναφέρει:

Μετά την οριστική απόφαση της UEFA για νέα ώρα έναρξης του αγώνα με τη Φέγενορντ (στις 10 μ.μ. Ελλάδας, 9 μ.μ. τοπική), η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της που βρίσκονται στο Ρότερνταμ κι έχουν προμηθευτεί εισιτήριο για τον αγώνα:

– Καθ’ όλη τη διάρκεια του μεσημεριού, παρακαλούνται να παραμείνουν στο meeting point (έχει οριστεί εδώ) γιατί το μέρος είναι ασφαλές για τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

– Η αναχώρηση για το γήπεδο θα γίνει στις 6.30 μ.μ. (τοπική ώρα) με λεωφορεία.

– Μετά το τέλος της αναμέτρησης, θα υπάρξει αναμονή στις εξέδρες μέχρι την ενημέρωση της αστυνομίας.

– Η αναχώρηση από το γήπεδο θα γίνει με τρένο και αποβίβαση στον κεντρικό σταθμό του Ρότερνταμ. Όσοι έχουν προγραμματίσει να επιστρέψουν με τρένο στο Άμστερνταμ, θα υπάρξει ειδικό βαγόνι για τη μετακίνηση τους, σύμφωνα με τις ενέργειες των τοπικών αρχών.