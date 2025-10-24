Ο Παναθηναϊκός «πυροδότησε τη βόμβα» με την πρόσληψη του Ράφα Μπενίτεθ, καθώς ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την πρόσληψη του 65χρονου Ισπανού τεχνικού που παίρνει τα ηνία από τον Χρήστο Κόντη.

Ο ιδιοκτήτης των «πράσινων», Γιάννης Αλαφούζος, έπεισε τον Ισπανό να καθίσει στον πάγκο της ομάδας, με στόχο να την επαναφέρει στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Παναθηναϊκός για να κάνει μάλιστα τον Μπενίτεθ δικό του, χρειάστηκε να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, καθώς ο ίδιος θα λάβει περίπου 5.000.000 ευρώ ετησίως.

Το «τριφύλλι» λοιπόν, έφερε στην Ελλάδα έναν προπονητή που εργάστηκε σε κορυφαίες ομάδες (Ρεάλ, Λίβερπουλ, Τσέλσι, Ίντερ, Νάπολι). Με την Λίβερπουλ μάλιστα ήταν ο άνθρωπος που οδήγησε τους Άγγλους στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 21 χρόνια, στον ανεπανάληπτο τελικό της Κωνσταντινούπολης απέναντι στη Μίλαν.

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Panathinaikos welcomes Rafa Benítez as the club’s new head coach. This is the start of a new era. ☘️#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/hgkRPDGYVH — Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 24, 2025

Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός ανακοινώσε το τέλος της συνεργασίας του με τον Χρήστο Κόντη.

Μετά από σχεδόν 1,5 μήνα, η συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Χρήστο Κόντη, ολοκληρώθηκε το πρωί της Παρασκευής, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ.

Το παιχνίδι με την Φέγενορντ, στο οποίο οι «πράσινοι» γνώρισαν την ήττα με 3-1 ήταν το τελευταίο του 50χρονου τεχνικού, ο οποίος αποτελεί και τυπικά παρελθόν, με το «τριφύλλι» να τον ευχαριστεί για τη συνεργασία τους: «Ευχαριστούμε τον Χρήστο Κοντή για τη συνεργασία και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανάρτηση του Παναθηναϊκού.

Δείτε την παρακάτω: